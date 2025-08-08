Panamá, 08 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Franja de Gaza

    Israel asegura que se han lanzado más de 1,000 palés con alimentos sobre Gaza desde julio

    EFE
    Israel asegura que se han lanzado más de 1,000 palés con alimentos sobre Gaza desde julio
    Multiples países en Europa han empezado a mandar ayuda humanitaria.

    Ejército israelí aseguró este viernes que ya se han lanzado más de 1,000 palés con comida desde el aire sobre la Franja de Gaza desde finales de julio, cuando las autoridades israelíes volvieron a permitir a los países utilizar ese sistema de distribución de ayuda ante el empeoramiento de la situación humanitaria.

    En las últimas horas, países como Alemania, Francia, Bélgica o Países Bajos han lanzado más de 70 cargamentos de ayuda sobre el enclave, detalló el Ejército en un comunicado.

    Sin embargo, las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por el grupo islamista Hamás, han denunciado que los efectos negativos de los lanzamientos de ayuda desde el aire son “mucho mayores que cualquier beneficio que puedan obtener los hambrientos”, ya que provocan la muerte de civiles y destruyen casa y tiendas, según un comunicado de este miércoles del Ministerio del Interior gazatí.

    Según datos del Ministerio de Sanidad del enclave, hasta el momento un gazatí ha muerto y otros diez han resultado heridos por el impacto de palés con ayuda.

    Las principales organizaciones internacionales y la ONU han calificado este método de distribución de ayuda humanitaria como “insuficiente y peligroso”, ya que la cantidad de alimentos que se pueden lanzar desde un avión es menor a la que cabe en un camión de ayuda humanitaria.

    La distribución de camiones, sin embargo, es muy limitada debido a los estrictos y aleatorios controles de seguridad que Israel lleva a cabo en los accesos y a la inseguridad dentro de la Franja, donde la mayoría de los camiones que entran son saqueados por gente hambrienta o bandas criminales.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Conoce los puntos de venta de agroferias del IMA en el país este viernes 8 de agosto. Leer más
    • IKEA abrirá tiendas en Panamá y Costa Rica. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles a partir de este viernes 8 de agosto. Leer más
    • Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para el 6 y 7 de agosto en todo Panamá. Leer más
    • Procuraduría pide anular por ‘ilegal’ el fallo que reconoció millonario crédito fiscal a operadora de Justo y Bueno. Leer más
    • Panamá derrotó a México en Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf. Leer más
    • A partir de hoy la CSS lanza la plataforma Mi Retiro Seguro que te dice cuánto te tocará al jubilarte. Leer más