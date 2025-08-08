Israel asegura que se han lanzado más de 1,000 palés con alimentos sobre Gaza desde julio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Ejército israelí aseguró este viernes que ya se han lanzado más de 1,000 palés con comida desde el aire sobre la Franja de Gaza desde finales de julio, cuando las autoridades israelíes volvieron a permitir a los países utilizar ese sistema de distribución de ayuda ante el empeoramiento de la situación humanitaria.

En las últimas horas, países como Alemania, Francia, Bélgica o Países Bajos han lanzado más de 70 cargamentos de ayuda sobre el enclave, detalló el Ejército en un comunicado.

Sin embargo, las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por el grupo islamista Hamás, han denunciado que los efectos negativos de los lanzamientos de ayuda desde el aire son “mucho mayores que cualquier beneficio que puedan obtener los hambrientos”, ya que provocan la muerte de civiles y destruyen casa y tiendas, según un comunicado de este miércoles del Ministerio del Interior gazatí.

Según datos del Ministerio de Sanidad del enclave, hasta el momento un gazatí ha muerto y otros diez han resultado heridos por el impacto de palés con ayuda.

Las principales organizaciones internacionales y la ONU han calificado este método de distribución de ayuda humanitaria como “insuficiente y peligroso”, ya que la cantidad de alimentos que se pueden lanzar desde un avión es menor a la que cabe en un camión de ayuda humanitaria.

La distribución de camiones, sin embargo, es muy limitada debido a los estrictos y aleatorios controles de seguridad que Israel lleva a cabo en los accesos y a la inseguridad dentro de la Franja, donde la mayoría de los camiones que entran son saqueados por gente hambrienta o bandas criminales.