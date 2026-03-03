Israel ataca tres aeropuertos en Irán, entre ellos uno de Teherán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El aeropuerto Mehrabad, situado en el centro de Teherán, fue atacado este martes por Israel, que además advirtió de que iba a bombardear el aeródromo de Karaj, situado a e5o kilómetros al oeste de Teherán.

La agencia iraní Mehr mostró una humareda sobre el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, que a pesar de su nombre se usa para vuelos nacionales y diplomáticos.

Se desconocen los daños que ha sufrido ese aeródromo por el momento.

Teherán cuenta con el Aeropuerto Internacional Iman Jomeiní destinado para vuelos al extranjero.

🚨#AlertaADN



Estados Unidos e Israel atacaron el aeropuerto de Mehrabad en Teherán pic.twitter.com/s338LWH3ku — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 3, 2026

Al mismo tiempo se produjo un ataque contra el aeropuerto de la ciudad de Bushehr, en el que fue destruido un avión, informó Press TV.

También fue golpeado el Aeropuerto de Payam en Karaj, ciudad situada a 50 kilómetros al oeste de Teherán.

Desde el comienzo de la guerra el sábado al menos 787 personas muerto en más de un millar de bombardeos de Israel y Estados Unidos.