    Israel ataca tres aeropuertos en Irán, entre ellos uno de Teherán

    EFE
    El aeropuerto Mehrabad, situado en el centro de Teherán.

    El aeropuerto Mehrabad, situado en el centro de Teherán, fue atacado este martes por Israel, que además advirtió de que iba a bombardear el aeródromo de Karaj, situado a e5o kilómetros al oeste de Teherán.

    La agencia iraní Mehr mostró una humareda sobre el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, que a pesar de su nombre se usa para vuelos nacionales y diplomáticos.

    Se desconocen los daños que ha sufrido ese aeródromo por el momento.

    Teherán cuenta con el Aeropuerto Internacional Iman Jomeiní destinado para vuelos al extranjero.

    Al mismo tiempo se produjo un ataque contra el aeropuerto de la ciudad de Bushehr, en el que fue destruido un avión, informó Press TV.

    También fue golpeado el Aeropuerto de Payam en Karaj, ciudad situada a 50 kilómetros al oeste de Teherán.

    Desde el comienzo de la guerra el sábado al menos 787 personas muerto en más de un millar de bombardeos de Israel y Estados Unidos.

    EFE

    Agencia de noticias

