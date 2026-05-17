Israel celebra aniversario en Panamá y reafirma defensa frente a Hamás e Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Durante la celebración del 78 aniversario de la independencia de Israel en Panamá, autoridades de ambos países destacaron el fortalecimiento de la cooperación bilateral en áreas como agua, salud, tecnología y ciberseguridad.

La embajada de Israel en Panamá celebró el jueves pasado el 78 aniversario de la independencia del Estado israelí con una recepción oficial encabezada por el embajador Mattanya Cohen, que reunió a representantes de los órganos del Estado, miembros del cuerpo diplomático, empresarios, integrantes de la comunidad judía e invitados especiales.

Entre los asistentes figuraron magistrados de la Corte Suprema de Justicia, expresidentes de la República (Mireya Moscoso y Juan Carlos Varela), diputados y autoridades gubernamentales.

Durante su discurso, Cohen se refirió al conflicto que enfrenta Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y aseguró que su país “no buscó esta guerra”, pero continuará defendiendo a su población frente a grupos como Hamás, Hezbolá y los hutíes, además de acusar al régimen iraní de promover inestabilidad en distintas regiones del mundo.

El conflicto al cual hizo referencia se intensificó tras los ataques perpetrados en 2023 por milicianos de Hamás, quienes ingresaron desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel y causaron la muerte de más de 1,200 personas, en su mayoría civiles, además del secuestro de 251 personas, entre ellas mujeres, niños y ciudadanos extranjeros. La respuesta militar israelí derivó en una ofensiva en la Franja de Gaza que, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, ha dejado más de 72 mil fallecidos, principalmente mujeres, menores de edad y adultos mayores.

El embajador, @MattanyaCohen y su esposa Shira, ofrecieron una recepción en celebración a los 78 años de independencia de Israel, que contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez Acha, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia,… pic.twitter.com/abeat3F7yP — Israel en Panamá (@IsraelinPanama) May 15, 2026

El diplomático destacó además la relación histórica entre Panamá e Israel, y calificó al país centroamericano como un “socio estratégico” en América Latina.

Cohen recordó la reciente visita oficial a Panamá del presidente israelí Isaac Herzog, la primera realizada por un mandatario israelí al país, y señaló que durante los encuentros sostenidos con el presidente José Raúl Mulino y miembros de su gabinete se acordó fortalecer la cooperación bilateral en áreas como agua, salud y ciberseguridad.

Israel celebra 78 años de independencia fortaleciendo sus lazos de amistad y cooperación con Panamá. Foto/Cortesía

También adelantó que a finales de este mes firmará junto al canciller panameño un acuerdo de cooperación orientado a incorporar al sector privado israelí en proyectos de desarrollo en Panamá, especialmente en educación tecnológica, agricultura, manejo de agua y salud digital.

Panamá destaca la relación histórica con Israel

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, afirmó que la conmemoración representa “una relación histórica de amistad, respeto y cooperación” entre ambas naciones.

El canciller recordó que Panamá fue uno de los primeros países en reconocer al Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 y destacó el aporte de la comunidad judía al desarrollo del país en sectores como comercio, educación, finanzas y vida social.

La interpretación de los himnos nacionales de Israel y Panamá estuvo a cargo de la artista israelí radicada en Panamá, Efrat Tarazi.

Asimismo, resaltó a Israel como referente mundial en innovación y desarrollo tecnológico, particularmente en áreas como agricultura, medicina, inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión de recursos hídricos.

Martínez-Acha también señaló que Panamá e Israel comparten un rol estratégico como puntos de conexión global: Israel como puente entre civilizaciones y Panamá como enlace entre océanos, culturas y economías.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, el embajador Mattanya Cohen, junto a su esposa. Foto/Cortesía

En la parte final de su intervención, el embajador Cohen hizo referencia al Mundial de Fútbol de 2026 y expresó su respaldo a la selección panameña.

“Ya que Israel no participará este año en el Mundial, estoy completamente seguro de a qué selección apoyaré: a la selección de Panamá. Mucho éxito a la selección en el Mundial”, manifestó.