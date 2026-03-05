Israel condena la ‘inaceptable’ agresión a Azerbaiyán y califica de ‘insensato’ a Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, condenó este jueves la “inaceptable” agresión contra Azerbaiyán, que sufrió este jueves un ataque con drones atribuido a Irán, afirmando que “demuestra una vez más que el régimen iraní es insensato y desenfrenado”.

En un mensaje en redes sociales, Saar indicó que habló con su homólogo azerbaiyano, Jeyhun Bayramov, para condenar dicha agresión, que calificó de “abierta y deliberada”.

“Esta agresión contra Azerbaiyán y otros países de la región es completamente inaceptable y demuestra una vez más que el régimen iraní es insensato y desenfrenado”, afirma en su mensaje.

Y añade: “Israel está decidido a continuar la operación militar (contra Irán) hasta lograr sus objetivos”.

Protestas con banderas de Irán, mientras una persona sostiene una bandera estadounidense durante una manifestación contra el conflicto armado en Oriente Medio, organizada por iraníes en Países Bajos. EFE

El Ejército iraní negó este jueves haber atacado con drones una escuela y el aeropuerto del enclave de Najicheván, tras la denuncia del Gobierno de Azerbaiyán.

“La República Islámica de Irán, al tiempo que respeta la soberanía de todos los países, especialmente los musulmanes y vecinos, niega que sus Fuerzas Armadas hayan lanzado ningún dron hacia la República de Azerbaiyán”, afirmó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en un comunicado.

Teherán acusó además a Israel de haber llevado a cabo ese ataque para culpar a la República Islámica.

El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán, por su parte, aseguró que había registrado el lanzamiento de cuatro drones por parte de Irán, uno de los cuales fue destruido por las defensas antiaéreas azerbaiyanas.