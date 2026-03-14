Panamá, 14 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    GUERRA

    Israel confirma el asesinato de dos altos cargos de inteligencia iraní en Teherán

    EFE
    Israel confirma el asesinato de dos altos cargos de inteligencia iraní en Teherán
    Guardias iraníes llevan el ataúd del difunto asesor principal del líder supremo iraní, Ali Shamkhani, durante una ceremonia fúnebre en el santuario de Saleh en Teherán, Irán, el 14 de marzo de 2026. EFE/EPA

    El Ejército israelí afirmó este sábado haber matado a dos altos cargos de la rama de inteligencia del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, quienes presuntamente habían asumido este papel tras el asesinato al inicio de esta guerra de otro comandante de inteligencia.

    +info

    ‘No hay dónde esconderse en un barco’: marineros varados cerca de Irán ‘Pese a la amenaza de los misiles, tratamos de seguir con nuestra vida’: cómo afrontan la guerra los jóvenes en IránPetróleo de Texas sube 9.7% tras anuncio de Irán de mantener cerrado el estrecho de Ormuz

    “Ayer (viernes), la Fuerza Aérea Israelí, actuando con base en información precisa de inteligencia, llevó a cabo un ataque selectivo en Teherán y eliminó a Abdollah Jalali Nasab y Amir Shariat”, detalla un comunicado castrense.

    Según Israel, el sector de inteligencia de este comando era el encargado de analizar información que posteriormente se presentaba a los responsables de seguridad iraníes para la toma de decisiones operativas, incluidas en esta ofensiva.

    Este sábado, fue enterrado con honores militares en Teherán Ali Shamjani, una de las figuras políticas más importantes en las últimas décadas en el país, donde fue almirante, exjefe de seguridad y asesor del fallecido Alí Jameneí; y quien también había fallecido en el primer día de guerra.

    La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha entrado ya en su tercera semana, con continuos bombardeos contra el territorio iraní, en especial Teherán, que se han cobrado las vidas de al menos 1,230 personas, según la última cifra oficial iraní del 5 de marzo.

    Además, más de 800 personas han muerto en Líbano, según el último registro oficial, donde también hay más de 2,000 heridos y casi un millón de desplazados, según las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

    En Israel, han muerto 12 personas hasta la fecha.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estas son las ‘mafias’ que se han destapado en la Caja de Seguro Social. Leer más
    • Retiro de mesas y sillas en Casco Antiguo genera respaldo de comerciantes y llamado a prudencia. Leer más
    • La ATTT investiga el contrato de revisado vehicular digital que está ligado a un familiar del exvicepresidente Gaby Carrizo. Leer más
    • Becas del Ifarhu 2026: documentos que deben entregar los preseleccionados. Leer más
    • Un total de 795 docentes renunciaron al Meduca por jubilación en lo que va de 2026. Leer más
    • Corredor de las Playas: el lunes 16 de marzo inician los trabajos en la Panamericana. Leer más
    • Los nexos familiares y la disputa millonaria por la concesión del revisado vehicular digital. Leer más