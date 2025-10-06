Israel deporta a otros 171 activistas de la flotilla Global Sumud, incluida Greta Thunberg

Panamá, 06 de octubre del 2025

    EFE
    Imagen cedida por el Ministerio de Exteriores israelí de algunos de los activistas de la Global Sumud Flotilla arrestados, entre ellos Greta Thunberg, el 2 de octubre de 2025. EFE/ Ministerio de Exteriores israelí

    Un grupo de 171 activistas de la flotilla Global Sumud, incluida la activista sueca Greta Thunberg, fueron deportados este lunes desde Israel a Grecia y Eslovaquia, informó el Ministerio de Exteriores israelí.

    “Otros 171 provocadores de la flotilla Hamás-Sumud, entre ellos Greta Thunberg, fueron deportados hoy desde Israel a Grecia y Eslovaquia”, señaló la Cancillería en un comunicado difundido en X.

    Con este grupo, ya son más de 340 los activistas deportados entre el sábado y el lunes, de un total de unos 470 detenidos tras la interceptación de la flotilla.

    La activista sueca Greta Thunberg, antes de ser deportada este lunes. El ministro de Exteriores israelí informó este lunes que 171 activistas de la flotilla Global Sumud, incluida Greta Thunberg, fueron deportados desde Israel a Grecia y Eslovaquia. "Otros 171 provocadores de la flotilla Hamás-Sumud, entre ellos Greta Thunberg, fueron deportados hoy desde Israel a Grecia y Eslovaquia", señaló en un comunicado en X. EFE/Ministerio Exteriores de Israe

    Según el comunicado, los deportados son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.

    “Todos los derechos legales de los participantes en esta maniobra de relaciones públicas fueron y seguirán siendo plenamente respetados”, añadió Exteriores.

    Por su parte, los abogados de Adalah, el equipo jurídico de la flotilla, denunciaron el domingo por la noche que los detenidos relataron haber sufrido agresiones y violencia generalizada durante su traslado del puerto a la prisión y en los primeros días de su detención.

