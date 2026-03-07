Israel dice haber atacado depósitos de combustible en Teherán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ejército israelí dijo haber atacado este sábado en la noche varios depósitos de combustible en Teherán que, según su versión, eran usados por las fuerzas armadas iraníes.

En un comunicado, indica que la Fuerza Aérea israelí, guiada por los servicios de inteligencia del país, atacaron esos depósitos, que usaba supuestamente el Ejército iraní para “operar la infraestructura militar”.

“Este ataque significativo constituye un paso más en la profundización del daño a la infraestructura militar del régimen terrorista iraní”, añade la nota.

Israel se embarcó hace una semana en una guerra, junto a Estados Unidos, contra la República Islámica de Irán que justifica con distintos objetivos: tumbar el régimen de los ayatolás, en lo político; y desarmar la fuerza de misiles balísticos y nuclear del país, en lo militar.

Después de que en la primera jornada de la guerra se confirmara la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, el grupo chií Hizbulá se incorporó a la escalada (que ya se había extendido a numerosos países vecinos de Iran) atacando en represalia por ello el norte de Israel.

En Irán, al menos 1,332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques de la República Islámica a Israel se han cobrado la vida de diez personas.

En el Líbano los muertos superan los 200, mientras que al menos 41 personas han perdido la vida esta noche durante una incursión del Ejército de Israel en la aldea de Nabi Chit, en el Valle de la Bekaa.