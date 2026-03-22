Panamá, 22 de marzo del 2026

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    GUERRA

    Israel dice haber atacado instalaciones de producción de armas y cuarteles en Teherán

    EFE
    Israel dice haber atacado instalaciones de producción de armas y cuarteles en Teherán
    Primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. EFE/Government Press Office Israel)-

    El Ejército de Israel dijo este domingo que lanzó durante la noche una nueva oleada de ataques “a gran escala” en Teherán contra instalaciones de producción de armas, cuarteles generales y una base militar de entrenamiento de soldados.

    “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan intensificando su impacto operativo en los sistemas y capacidades militares del régimen”, recoge el comunicado castrense.

    El Ejército asegura que, entre las instalaciones atacadas, se encuentra una base militar iraní utilizada para el entrenamiento de soldados; una instalación de producción y almacenamiento de armas del Ministerio de Defensa y al menos un cuartel general del Ministerio de Inteligencia iraní.

    En lo que va de domingo, Irán ha lanzado al menos siete oleadas de ataques con misiles que han afectado sobre todo el área metropolitana de Tel Aviv (centro del país), con la caída de fragmentos y munición de racimo en carreteras, un edificio residencial y un coche, confirmó el Ejército a EFE e informaron los equipos de emergencias.

    Estos ataques han causado un herido moderado y otros 14 leves, según informó el Magen David Adom, el servicio de Emergencias de Israel (MDA).

    EFE

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