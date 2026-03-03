Panamá, 03 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CONFLICTO

    Israel dice haber atacado un complejo ‘secreto’ de desarrollo nuclear en el norte de Irán

    EFE
    Israel dice haber atacado un complejo ‘secreto’ de desarrollo nuclear en el norte de Irán
    Varias personas caminan cerca de una zona alcanzada por los bombardeos israelíes-estadounidenses en los alrededores del Gran bazar de Teherán. EFE

    La aviación israelí bombardeó este martes un complejo nuclear “secreto” en el norte de Irán que era utilizado por un grupo de científicos nucleares para desarrollar un componente de armamento nuclear, según un comunicado del Ejército de Israel.

    “El complejo secreto ‘Minzadehei’, ubicado según un mapa del Ejército israelí en los límites de la ciudad de Teherán, fue utilizado por un grupo de científicos nucleares que operaban para desarrollar un componente clave para armas nucleares”, recoge el comunicado castrense.

    Las Fuerzas Armadas israelíes aseguran que rastrearon las actividades del complejo utilizando información de inteligencia y dicen haber eliminado “un componente clave de la capacidad del régimen iraní para desarrollar armas nucleares”.

    El portavoz castrense Nadav Shoshani advirtió en otro comunicado de que el grupo de científicos trabajaba de forma encubierta en el complejo.

    “El régimen (iraní)transfirió parte de estas actividades (nucleares) a guaridas secretas antibombas, asumiendo que no las detectaríamos. Se equivocaron”, dijo luego Shoshani en una declaración a la prensa internacional.

    Mientras que en la llamada guerra de doce días de junio de 2025 Israel anunció en numerosas ocasiones sus ataques a instalaciones nucleares iraníes (como Isfahan, Natanz o Furdu), en los últimos cuatro días estas se encontraban en un segundo plano frente a los ataques contra el liderazgo de la República Islámica o su sistema de misiles balísticos.

    En una conversación con EFE, una oficial de las fuerzas armadas aseguró que las capacidades nucleares de Irán siguen siendo un objetivo israelí, pero su rápido desarrollo en materia de misiles balísticos motivó el cambio de prioridades.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Meduca cierra la UPAM tras detectar información ‘falsa’ y años de incumplimientos. Leer más
    • Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní. Leer más
    • Por qué el abogado del Ministerio de Seguridad pidió absolver a Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht. Leer más
    • Graduandos de 31 colegios realizarán caravanas por el inicio del año lectivo 2026. Leer más
    • Aeropuertos de David y Río Hato pasarán a operación privada. Leer más
    • Inicia otro juicio por presunto blanqueo en una obra de Odebrecht: el de la remodelación del Casco Antiguo. Leer más
    • Panamá extiende invitación a 12 países para adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal. Leer más