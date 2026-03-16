Panamá, 16 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Medio Oriente

    Israel dice haber destruido un complejo iraní vinculado al desarrollo de armas espaciales

    EFE
    Israel dice haber destruido un complejo iraní vinculado al desarrollo de armas espaciales
    Iraníes caminan entre edificios residenciales dañados en el sur de Teherán, Irán, 15 de marzo de 2026. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

    El Ejército israelí aseguró este lunes haber destruido un complejo en Teherán utilizado por Irán para desarrollar capacidades de ataque contra satélites, según un comunicado.

    “La Fuerza Aérea israelí desmanteló un complejo espacial perteneciente al régimen terrorista iraní que se utilizaba para desarrollar capacidades de ataque contra satélites, lo que representaba una amenaza para los satélites de Israel y los activos espaciales de otros países alrededor del mundo”, recoge un comunicado castrense.

    En su nota, el Ejército israelí afirmó que en el lugar se desarrollaban proyectos relacionados con programas espaciales militares, entre ellos el satélite ‘Chamran-1’, lanzado al espacio en septiembre de 2024.

    El ataque, según el comunicado, se suma a otro bombardeo realizado el pasado viernes contra otro complejo de investigación espacial perteneciente a la Agencia Espacial iraní, también situado en Teherán.

    “Las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán actuando para defender sus capacidades en todos los ámbitos: en tierra, en el aire, en el mar y en el espacio”, concluye el mensaje.

    Hace unas horas, Israel anunció que sus cazas habían comenzado una nueva oleada de ataques “a gran escala” en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz.

    Israel comenzó a bombardear Irán el 28 de febrero, en una operación conjunta con Estados Unidos que mató a Alí Jameneí y otros miembros del régimen iraní.

    Dentro de su ofensiva, está atacando objetivos militares, estratégicos y gubernamentales, con ataques que han causado al menos 1.230 muertos según el último recuento oficial iraní, sin actualizar desde hace 11 días.

    Este domingo, el Ejército israelí dijo que se prepara para una “guerra larga” porque aún tiene miles de objetivos en la diana, al tiempo que negó escasez de interceptores para luchar contra los misiles iraníes, que han causado un total de 12 muertos en Israel.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ifarhu planifica el primer pago del PASE-U 2026: estos son los montos para alumnos. Leer más
    • Piden a Mulino sancionar ley que crea idoneidad para profesionales en Relaciones Internacionales. Leer más
    • ‘Lo de los pueblos debajo del lago Gatún es uno de los grandes mitos de la Zona del Canal’: Marixa Lasso. Leer más
    • Un total de 795 docentes renunciaron al Meduca por jubilación en lo que va de 2026. Leer más
    • 58 comercios invaden la servidumbre dentro del trazado de ampliación de la vía España. Leer más
    • La ATTT investiga el contrato de revisado vehicular digital que está ligado a un familiar del exvicepresidente Gaby Carrizo. Leer más
    • Publican lista de preseleccionados para las becas de concurso 2026 del Ifarhu. Leer más