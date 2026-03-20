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    Medio Oriente

    Israel dice haber iniciado ataques contra objetivos de régimen iraní en el este de Teherán

    EFE
    Israel dice haber iniciado ataques contra objetivos de régimen iraní en el este de Teherán
    Israel informó de nuevos ataques en Teherán. EFE

    El Ejército de Israel dijo este viernes en un comunicado que ha comenzado a atacar objetivos del régimen iraní en la zona de Nur, al este de Teherán.

    Hasta el momento el Ejército no ha aportado más detalles sobre estos nuevos bombardeos que llegan tras más de veinte días de campaña militar que mantiene contra el país persa con el apoyo de Estados Unidos.

    La mañana de este viernes Israel también confirmó haber matado al portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), el general de brigada Ali Mohamad Nani en bombardeos lanzados esta pasada noche.

    “A lo largo de los años, Naini desempeñó diversas funciones de propaganda y relaciones públicas. Durante los dos últimos años, fue el principal propagandista de la CGRI, perteneciente al régimen terrorista iraní”, dijo el Ejército en su comunicado.

    El régimen de los ayatolás, por su parte, ha lanzado contra Israel desde medianoche al menos cinco andanadas de misiles, que han causado algunos daños en zonas residenciales, pero no han dejado heridos ni víctimas mortales.

    Estos bombardeos de Irán han matado en territorio israelí a 15 personas y a otras 4 en Cisjordania, los territorios palestinos ocupados desde el inicio de la guerra.

    Irán ya no ofrece datos del número de muertos en su territorio en el conflicto. La última cifra oficial se publicó el 5 de marzo y se situó en 1,230.

    Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa el número de muertos en 3,134.

    EFE

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