Panamá, 19 de marzo del 2026

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    Israel dice que mató a un comandante de inteligencia de Hamás en Gaza

    EFE
    Israel dice que mató a un comandante de inteligencia de Hamás en Gaza
    El primer grupo de heridos de Gaza parte de la sede de la Media Luna Roja Palestina hacia el cruce de Rafah, acompañado por la Organización Mundial de la Salud, en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el 19 de marzo de 2026. El cruce se ha reabierto parcialmente tras haber permanecido cerrado a finales del mes pasado durante el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán. EFE/EPA

    El Ejército israelí afirmó este jueves que mató en un ataque ayer miércoles a Muhammad Abu Shaleh, a quien califica como comandante de inteligencia militar de la Brigada de Jan Yunis (sur de Gaza) de la organización islámica Hamás.

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    En un comunicado conjunto con el Shin Bet (servicio de inteligencia interior), el Ejército indica que Shaleh “participó en la planificación de la masacre del 7 de octubre” de 2023, cuando milicianos palestinos mataron a 1,200 personas en territorio israelí.

    Y añade que durante el actual alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025, Shaleh estaba trabajando para “rehabilitar las capacidades de la organización en la Franja de Gaza” y planeando ataques contra las tropas israelíes.

    “El terrorista fue atacado con precisión para neutralizar una amenaza inmediata para las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)”, indica la nota.

    Fuentes del hospital gazatí Naser informaron ayer miércoles a EFE de la muerte de un hombre en un ataque aéreo en el oeste de Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza.

    Cuatro personas murieron este jueves en dos ataque israelíes en la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino, según informaron a EFE fuentes de los servicios de ambulancias gazatíes y del Hospital Shifa.

    Desde que comenzó el alto el fuego en octubre de 2025, Israel ha seguido atacando ocasionalmente con bombardeos y drones las zonas occidentales de la Franja, fuera del perímetro aún controlado por las tropas israelíes y delimitado por la línea amarilla.

    Estas agresiones se han mantenido tras el inicio de la guerra contra Irán el 28 de febrero.

    EFE

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