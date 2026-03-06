Panamá, 06 de marzo del 2026

    Conflicto

    Israel dice que sus aviones han atacado el búnker subterráneo de Jameneí en Teherán

    EFE
    El Ejército israelí dijo este viernes que sus fuerzas aéreas bombardearon "en el corazón de Teherán" el búnker militar subterráneo del exlíder del régimen iraní, Ali Jameneí, que seguía "constituyendo una importante infraestructura para los altos funcionarios del régimen". EFE/ IDF

    El Ejército israelí dijo este viernes que sus fuerzas aéreas bombardearon “en el corazón de Teherán” el búnker militar subterráneo del exlíder del régimen iraní, Ali Jameneí, que seguía “constituyendo una importante infraestructura para los altos funcionarios del régimen”.

    “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desmantelaron el búnker militar subterráneo de Alí Jameneí, ubicado bajo el complejo de la cúpula del régimen terrorista iraní”, recoge un comunicado castrense.

    El Ejército israelí también detalla que alrededor de 50 aviones de combate de la fuerza área participaron en la operación guiados por “inteligencia precisa” con más de 100 municiones para atacar el búnker de Jameneí en la capital iraní.

    “El túnel se extiende a lo largo de varias manzanas bajo la población civil y contenía numerosos puntos de acceso. El régimen terrorista iraní lo consideraba inexpugnable”, indica el Ejército.

    Según Israel, este búnker “ubicado bajo el complejo de la cúpula del régimen en el centro de Teherán” estaba destinado a ser utilizado por Jameneí como centro de mando seguro de emergencia.

    El fuego cruzado continúa en el séptimo día de guerra en Irán

    Israel mató a Jameneí durante los bombardeos que lanzó sobre Irán el sábado, 28 de febrero, junto a Estados Unidos, dando inicio a una guerra que se ha extendido por la región y que va camino de cumplir una semana.

    En su nota el Ejército recuerda que a principios de esta semana la fuerza aérea israelí también han golpeado varios objetivos militares del régimen, entre ellos el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y la principal academia militar de los Cuerpos de las Guardias Revolucionarias.

    Pese a estos duros ataques contra el régimen, Irán ha continuado a lo largo de la mañana de este viernes lanzando andanadas de misiles balísticos contra Israel, lo que provoca el sonido de las alarmas antiaéreas en ciudades como Tel Aviv o Jerusalén, además de explosiones a causa de las intercepciones en el cielo.

    Sin embargo, no se ha informado de daños personales, solo materiales sobre todo de la metralla que cae tras la intercepción de los misiles.EFE

    EFE

    Agencia de noticias

