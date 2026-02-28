Israel lanza otra oleada de bombardeos contra lanzamisiles en Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ejército de Israel ha lanzado otra serie de bombardeos contra lanzamisiles en Irán, según un comunicado difundido en la tarde de este sábado por las fuerzas armadas, que no especificaron las ubicaciones atacadas.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el Ejército) han comenzado un sobrevuelo y están atacando en estos momentos lanzamisiles en Irán para frustrar la amenaza que suponen para el Estado de Israel”, recoge el comunicado castrense.

Desde la primera hora del sábado, Israel bombardea en colaboración con Estados Unidos la República Islámica de forma ininterrumpida, habiendo atacado hasta ahora “cientos” de objetivos en Irán, tres de ellos lugares en los que altos cargos iraníes estaban reunidos, según un oficial de las fuerzas armadas.

Israel lanza un ataque contra Irán. EFE

Este aseguró que los ataques acabaron con la vida de “varias figuras esenciales” del régimen de los ayatolás.

Por su parte, las fuerzas armadas israelíes aseguraron en un comunicado posterior haber interceptado “varias” aeronaves hostiles (drones) lanzadas desde Irán hacia el Estado de Israel.

Israel ha interceptado además decenas de misiles disparados por el país persa contra su territorio en represalia por los ataques contra Teherán y otras urbes iraníes.

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el país persa y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según la Guardia Revolucionaria.

Hasta ahora, un bombardeo israelí en una escuela femenina de primaria en Minab (sur de Irán) se ha cobrado la vida de al menos 85 personas, según las autoridades iraníes.

Se observan fuertes atascos de tráfico tras un ataque israelí en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. Israel lanzó un ataque contra Irán el 28 de febrero de 2026, descrito como un "ataque preventivo" por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

EFE fue testigo de escenas de caos en las calles de la capital iraní, con la circulación detenida por el gran tráfico, padres recogiendo a niños de colegios y colas en cajeros automáticos, mientras se ha cerrado el espacio aéreo de Irán y se ha cortado internet.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.