Israel lanza un ataque contra el equipo negociador de Hamás en la capital de Catar

Redacción - BBC News Mundo

Israel informó que llevó a cabo un “ataque preciso” contra altos mandos de Hamás en la capital de Catar, Doha.

En una declaración emitida por el ejército israelí se afirma que el blanco del ataque fueron “los directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre” en Israel.

El anuncio se dio a pocos minutos de que se reportaran explosiones y se viera humo elevándose sobre la capital catarí.

Un funcionario de Hamás declaró a la BBC que su delegación negociadora fue objeto de un ataque durante una reunión en Doha.

El equipo de Hamás que participa de las negociaciones para lograr un alto el fuego en Gaza está basado en la capital catarí. No está claro cuántos fallecidos ha dejado el ataque.

Catar actúa como mediador entre Israel y Hamás y ha acogido negociaciones entre ambas partes desde octubre de 2023.

Medios israelíes informan que el ataque involucró a 15 aviones de combate israelíes, que dispararon 10 municiones contra un solo objetivo.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed Al Ansari, condenó “en los términos más enérgicos posibles” el ataque del que se responsabilizó Israel.

El funcionario afirmó que el ataque alcanzó un edificio residencial “donde viven varios miembros de la oficina política de Hamás” y agregó que constituye una “flagrante violación” del derecho internacional, así como una “grave amenaza” para los habitantes de Catar.

“El Estado de Catar condena enérgicamente este ataque y afirma que no tolerará este comportamiento imprudente de Israel y la continua alteración de la seguridad de la región, ni ninguna acción dirigida contra su seguridad y soberanía”, concluye la declaración.

Mientras, el Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó “esta flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial de Catar”.

En una rueda de prensa poco después del ataque, Guterres dijo que “todas las partes deben trabajar para lograr un alto el fuego permanente, no para destruirlo”.

El fin de semana pasado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó su “última advertencia” a Hamás para que aceptara un acuerdo de alto el fuego y el intercambio de rehenes.

Hamás declaró posteriormente que había recibido algunas ideas de Estados Unidos a través de mediadores y que estaba discutiendo maneras de desarrollarlas.

“Israel asume toda la responsabilidad”

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este martes que “la acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente”.

“Israel la inició, la llevó a cabo, e Israel asume toda la responsabilidad”, afirma en un comunicado.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a la BBC que la administración Trump fue “notificada” sobre el ataque israelí a Doha antes de que se produjera.

El ataque de Israel a Catar, un importante aliado de Estados Unidos fuera de la OTAN, planteó de inmediato dudas sobre el nivel de conocimiento e implicación de Estados Unidos, sobre todo considerando los aproximadamente 10.000 militares estadounidenses estacionados en el país.

El presidente palestino Mahmud Abás afirmó que el ataque israelí contra Doha constituye una “flagrante violación del derecho internacional y una escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad regionales”.

En un comunicado en X, Abás enfatizó “la importancia de detener de inmediato esta escalada” y advirtió que su continuación “tendría repercusiones no solo en la región, sino en todo el mundo”.

Mientras, el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudita dijo que “condena y denuncia, con la mayor firmeza, la brutal agresión israelí y la flagrante violación de la soberanía del Estado de Catar”.

“El Reino reafirma su plena solidaridad y apoyo a Catar, poniendo a su disposición todos sus recursos para asistirlo en cualquier medida que pueda adoptar, al tiempo que advierte de las graves consecuencias de los persistentes ataques criminales de la ocupación israelí y sus flagrantes violaciones de los principios del derecho internacional y de todas las normas internacionales”, señaló en un comunicado en X.

El gobierno de Irán también condenó el ataque.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, dijo en la televisión estatal que la acción constituye una “flagrante violación del derecho internacional” y una “vulneración de la soberanía nacional de Catar y de los negociadores palestinos”.

Debe servir como una “seria advertencia para la región y la comunidad internacional”, añadió el portavoz.

“Un precedente preocupante”

Frank Gardner, corresponsal de Seguridad de la BBC

Este ataque de Israel contra los líderes de Hamás en Catar es exactamente lo que muchos temían que sucediera, dada la determinación de algunos miembros del gobierno israelí de continuar una campaña de “ajuste de cuentas” por la incursión liderada por Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel.

Visto desde esa perspectiva, este ataque es el último golpe de Israel contra sus enemigos, ya sea en Gaza, Líbano, Siria, Irán, Yemen y ahora Catar.

También sienta un precedente preocupante para futuras conversaciones y negociaciones de paz.

Ahora hay varias preguntas que requieren respuesta. ¿Qué sabía Estados Unidos de antemano sobre este ataque?

Si sabía que se avecinaba entonces, dado que se trataba de un ataque contra territorio soberano de Catar, ¿cómo afectará esto a la enorme base aérea estadounidense en ese país? ¿Cómo afectará las relaciones de Estados Unidos con todos sus aliados árabes del Golfo?

Si Catar, que albergó las conversaciones de paz entre Estados Unidos y los talibanes antes de 2021, no es un lugar seguro, ¿qué lugar seguro hay?

“Un precedente preocupante para futuras conversaciones de paz”

