    OFENSIVA

    Israel lanza una nueva oleada de ataques contra Irán

    EFE
    Los seguidores del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, muerto con la cúpula militar en el bombardeo al Palacio Presidencial, le honran en la Plaza de la Revolución en Teherán, Irán. EFE/epa

    El Ejército de Israel anunció en la madrugada de este lunes una nueva oleada de ataques contra Irán, particularmente contra el “corazón de Teherán”, la capital de la república islámica, en una ofensiva que no cesa desde que Estados Unidos e Israel bombardearon el país el sábado desatando una escalada bélica regional.

    Israel ha registrado menos de diez impactos de misiles de Irán, según portavoz militarIsrael ataca el corazón de Teherán e Irán asegura que vengará la muerte de Jameneí

    “La Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Jefatura de Inteligencia, acaba de lanzar una nueva oleada de ataques contra objetivos del régimen terrorista de Irán en el corazón de Teherán”, informaron en su canal de Telegram las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI).

    Medios iraníes como la agencia Tasnim reportaron explosiones en la capital del país persa.

    Desde el bombardeo conjunto de Israel y Estados Unidos contra Teherán, que se saldó con la muerte de más de 200 personas incluido el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, la ofensiva no ha cesado.

    Por su parte, Irán ha respondido a los ataques con oleadas de bombardeos contra Israel, donde han fallecido al menos nueve personas, y contra países de la región aliados de Washington y que acogen bases militares de Estados Unidos, como Kuwait, Baréin, Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes, donde se registraron tres víctimas mortales.

    Maquinaria israelí trabaja en la reparación de una carretera tras el impacto de un misil en Jerusalén, Israel. EFE/EPA

