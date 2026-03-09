Panamá, 09 de marzo del 2026

    GUERRA

    Israel lanza ‘una oleada de ataques simultáneos’ contra Teherán y otras zonas de Irán

    Europa Press
    La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. EFE

    El Ejército de Israel ha lanzado este lunes “una oleada de ataques simultáneos” contra la capital de Irán, Teherán, y otras zonas del país, en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de septiembre por sorpresa junto a Estados Unidos contra el país asiático en plenas negociaciones entre Teherán y Washington para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

    “La Fuerza Aérea ha iniciado una oleada de ataques en tres áreas de forma simultánea”, ha dicho el Ejército israelí en un breve comunicado, en el que ha indicado que los lugares bombardeados son Teherán, Isfahán y zonas del sur de Irán, sin más detalles al respecto ni definir públicamente los objetivos.

    La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1,200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

