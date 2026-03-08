Panamá, 08 de marzo del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    GUERRA

    Israel mata al reemplazo del jefe de la Oficina Militar del líder supremo de Irán

    EFE
    Fotografía de archivo del líder supremo iraní, Ali Jameneí. EFE

    El Ejército de Israel confirmó este domingo haber matado en un bombardeo ayer, sábado, al nuevo jefe de la Oficina Militar del líder supremo de Irán, que ocupaba el cargo después de que su director previo fuera asesinado el primer día de la guerra en otro ataque.

    Israel recrudece sus ataques a Irán y Líbano; Teherán elige a un nuevo líder supremo

    “Ayer (sábado), la Fuerza Aérea israelí, actuando bajo inteligencia precisa de la Dirección de Inteligencia militar, eliminó a Abu al Qasem Babaiyan en Teherán”, anunciaron las fuerzas armadas, especificando que Babaiyan era el nuevo director de la Oficina Militar del Líder Supremo y el cuartel general de Jatam al Anbiya.

    Como director de esta sede militar, Israel achaca a Babaiyan la coordinación entre distintas fuerzas del régimen para “ejecutar operaciones y actividades de emergencia”.

    Babaiyan apenas llevaba una semana en el cargo, en sustitución de Mohamed Shirazi, muerto el pasado sábado en la primera oleada de ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

    “Sigan cazándolos a todos”, dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, tras recibir la confirmación de la muerte del alto cargo iraní esta mañana de manos de las fuerzas armadas.

    Israel asegura que mató a al menos 40 altos cargos iraníes, entre ellos el líder supremo, Alí Jameneí, en el primer bombardeo de la guerra el 28 de febrero. Desde entonces, sus autoridades amenazan con acabar con la vida de sus reemplazos.

    El pasado martes, las fuerzas armadas mataron también en un bombardeo en Teherán al comandante para el Líbano de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, que era a su vez el reemplazo del comandante anterior fallecido en otro ataque israelí.

    Los ataques israelíes y de Estados Unidos en Irán se han cobrado la vida de más de 1,300 personas hasta el momento, mientras que la represalia iraní en territorio de Israel ha matado a diez personas en dos ataques distintos, si bien desde hace una semana no se producen impactos letales en el país.

    EFE

    Agencia de noticias


