Panamá, 21 de marzo del 2026

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    Conflicto

    Israel y Estados Unidos se disponen a elevar la intensidad de ataques a Irán, según Tel Aviv

    EFE
    Israel y Estados Unidos se disponen a elevar la intensidad de ataques a Irán, según Tel Aviv
    El ministro de Defensa israelí, Israel Katz (c), junto a altos cargos militares en una evaluación de situación. EFE/ Ministerio de Defensa de Israel

    El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó este sábado que su país, junto a Estados Unidos, se dispone a incrementar la intensidad de sus ataques contra la República Islámica de Irán la semana entrante, según un comunicado difundido por su ministerio.

    “Esta semana, la intensidad de los ataques que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) y el Ejército de Estados Unidos contra el régimen terrorista iraní y las infraestructuras en las que se apoya aumentará considerablemente”, dijo Katz en una reunión con altos cargos del estamento de seguridad.

    Katz afirmó que la campaña liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, “continuará”.

    “No pararemos hasta que todos los objetivos de la guerra sean alcanzados”, sentenció.

    Israel se marca como objetivos en el conflicto desmantelar al régimen de los ayatolás, destruir las capacidades de misiles balísticos iraníes y poner fin al programa nuclear iraní. Desde el inicio de la escalada bélica, las autoridades israelíes han virado al establecer el orden de prioridad de estos objetivos.

    “Estamos determinados a continuar liderando el ataque contra el régimen terrorista iraní, a decapitar a sus comandantes y frustrar sus capacidades estratégicas, hasta que todas las amenazas de seguridad para el Estado de Israel y los intereses de Estados Unidos en la región sean eliminados”, continúa Katz en sus declaraciones.

    El ministro de Defensa israelí se ha pronunciado en estos términos después de que Trump escribiera en su red social, Truth Social, estar considerando “reducir gradualmente” la presencia militar estadounidense en Oriente Medio, al estar “muy cerca” de alcanzar sus objetivos.

    EFE

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