Italia celebra el reconocimiento de su cocina como Patrimonio de la Humanidad

La inscripción de la cocina italiana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desató este miércoles en el país entusiasmo, orgullo y reflexiones sobre las profundas raíces y la rica diversidad de una gastronomía que, para muchos, no tiene comparación en el mundo.

Desde el Gobierno italiano, hasta chefs, turistas internacionales y ciudadanos de a pie celebraron el reconocimiento, que llega para una cultura culinaria que traspasa generaciones y fronteras.

“Es algo magnífico, un reconocimiento importante para nuestra cocina italiana, que es una excelencia difícil de comparar en cualquier parte del mundo”, afirmó a EFE Nicola Marchesini del restaurante Venerina en Roma.

Para Marchesini, esta distinción es “justa” porque premia tanto la calidad de los ingredientes como la diversidad regional.

Una visión que también comparte el chef Agostino Bonanni, de Contorno Bistrot, para quien la esencia de esta tradición reside en la transmisión familiar: “La cocina italiana se ha trasmitido de generación en generación, de abuelos a padres”.

ROMA, 10/12/2025.-Vista de un tradicional plato de pasta italiana este miércoles en Roma. La cocina italiana, un legado emocional global, es Patrimonio Inmaterial de la UnescoEl Comité del Patrimonio Inmaterial de la Unesco inscribió este miércoles la cocina italiana en su Lista Representativa, destacando que esta práctica se ha consolidado como "un modelo de identidad sociocultural" y un legado emocional que trasciende las fronteras del país europeo.-EFE/ Daniel Cáceres

También añadió que “la pasta casera, los rellenos y los diversos ingredientes de la tradición italiana, son los sabores principales que ya no están presentes en la cocina contemporánea”.

Entre los ciudadanos, Benito subrayó a EFE que “se sabía ya, solo faltaba el título”, porque “en Italia donde sea que vayas, se come bien”.

La decisión de la Unesco también emocionó a visitantes extranjeros. Desde México, Elvia Pozo felicitó a los italianos, destacando que toda su gastronomía es “riquísima”.

Para Glenn Ingracia, de Nueva Orleans (Estados Unidos), “la cocina italiana es deliciosa. Nuestra ciudad tiene muy buena comida, pero esto es igual de bueno”.

Las celebraciones también llegaron desde la cúpula del Gobierno, con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificando la decisión como “un reconocimiento histórico que honra al pueblo italiano, celebra nuestra identidad y da a conocer nuestro estilo de vida”.

“Para nosotros, los italianos, la cocina no es solo comida, no es solo un conjunto de recetas, es mucho más. Es cultura, tradición, trabajo, riqueza”, afirmó la mandataria.

Meloni también destacó que la cocina italiana “nace de cadenas agrícolas que combinan calidad y sostenibilidad” y “custodia un patrimonio milenario que se transmite de generación en generación”.

ROMA, 10/12/2025.-Vista de una tradicional pizza italiana este miércoles en Roma. La cocina italiana, un legado emocional global, es Patrimonio Inmaterial de la UnescoEl Comité del Patrimonio Inmaterial de la Unesco inscribió este miércoles la cocina italiana en su Lista Representativa, destacando que esta práctica se ha consolidado como "un modelo de identidad sociocultural" y un legado emocional que trasciende las fronteras del país europeo.-EFE/ Daniel Cáceres

“Es un logro que no puede sino llenarnos de orgullo, que nos entrega una herramienta formidable para valorizar aún más nuestros productos, protegerlos con mayor eficacia de imitaciones y competencia desleal”, concluyó.

Por su parte, el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, presente en Nueva Delhi para asistir a la decisión del comité, celebró este “reconocimiento extraordinario a los sabores, las tradiciones y la creatividad que une a generaciones y valoriza territorios”.

La Unesco también destacó la gran diversidad regional de la cocina italiana.

Desde los ‘risottos’ del norte hasta el ‘prosciutto’ de Emilia-Romagna, pasando por las carnes y las pastas rellenas como los tortellini, el catálogo culinario italiano presenta un mosaico heterogéneo de sabores.

Italia, la primera cocina en su totalidad en recibir este tipo de reconocimiento, ya contaba con inscripciones previas en el ámbito gastronómico: el “arte” de la pizza napolitana fue reconocido como Patrimonio Inmaterial en 2017 y en 2021 se sumaron los conocimientos sobre la búsqueda y extracción de la trufa.