Panamá, 08 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Catástrofes naturales

    Jamaica recibe 150 millones de dólares del seguro de catástrofes del Banco Mundial tras el huracán Melissa

    Agence France-Presse (AFP)
    Jamaica recibe 150 millones de dólares del seguro de catástrofes del Banco Mundial tras el huracán Melissa
    Unos edificios destruidos por el huracán Melissa en Savanna-la-Mar, Jamaica, en una imagen del 31 de octubre de 2025. AFP

    Jamaica recibirá 150 millones de dólares del seguro contra catástrofes naturales que suscribió con el Banco Mundial (BM) tras el devastador huracán Melissa, según un comunicado difundido por la institución el viernes.

    A partir del análisis de un organismo independiente, el BM considera que el impacto de Melissa califica “para un reembolso total del Bono de Catástrofe del Banco Mundial, que ofrece a Jamaica protección financiera contra desastres naturales específicos”, explicó el comunicado.

    El BM emitió un bono de catástrofes naturales financiado por donantes internacionales para Jamaica en 2021. Esa emisión, que cubría la póliza de seguro del país, fue renovado en 2024, por tres temporadas más (hasta 2027).

    “Siendo uno de los países más expuestos a desastres naturales, Jamaica cuenta con una estrategia bien desarrollada de financiamiento para riesgos de desastres”, destacó el comunicado.

    El BM aseguró que tiene listo además todo un abanico de recursos financieros y ayudas de urgencia para Jamaica.

    Melissa, el peor huracán en cerca de un siglo en Jamaica, causó al menos 60 muertos y cuantiosos daños materiales durante su paso por el Caribe a finales de octubre.

    Tan solo en Jamaica las pérdidas podrían ser equivalentes al PIB anual del país, según Nahuel Arenas, jefe de la oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres para las Américas y el Caribe.

    Jamaica es la única isla caribeña que cuenta con este tipo de seguro contra catástrofes naturales, según fuentes del BM.

    El BM tiene bonos similares para desastres naturales (huracanes, terremotos, sequías, entre otros) con México, Chile, Colombia, Uruguay o Perú.

