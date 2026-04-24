Jefe de comisión de seguimiento de amnistía en Venezuela afirma que la ley no pierde vigencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el seguimiento de la Ley de Amnistía, aclaró este viernes que esta norma no pierde vigencia en Venezuela, luego de que la mandataria encargada Delcy Rodríguez dijera que este beneficio llegaba a su fin, aunque sin precisar detalles.

A través de X, el diputado indicó que las solicitudes de amnistía se seguirán recibiendo, sin aclarar lo dicho por Rodríguez el jueves.

Varias ONG han advertido que no es competencia del Ejecutivo la derogación de este instrumento jurídico, que fue aprobado en febrero.

Arreaza subrayó que la ley ha beneficiado a prácticamente “todo el universo de personas” que “podía amparar” y, por ello, la presidenta encargada abrió “mecanismos alternos” para revisar otros casos.

El jueves, Delcy Rodríguez no dio detalles ni explicó en qué consiste el “fin” de la Ley de Amnistía y aseguró que los casos que “estaban excluidos expresamente” en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada ese día.

Tras este anuncio, la ONG Acceso a la Justicia argumentó que la Ley de Amnistía no establece una fecha de vencimiento para los beneficiados, por lo que consideró que este instrumento sigue vigente.

Asimismo, explicó que esta norma solo se puede derogar “mediante otra ley de igual rango” dictada por el Parlamento o por una sentencia de nulidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 —cuando el chavismo llegó al poder—, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Hasta el miércoles, 8,616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según informó entonces Arreaza.