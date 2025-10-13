Panamá, 13 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PERÚ

    Jerí anuncia nuevo gabinete ‘de amplia base’ y agradece servicios a ministros de Boluarte

    EFE
    Jerí anuncia nuevo gabinete ‘de amplia base’ y agradece servicios a ministros de Boluarte
    El presidente interino de Perú, José Jerí Oré tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima, (Perú). EFE/John Reyes Mejía

    El nuevo presidente interino de Perú, José Jerí, agradeció los servicios prestados a la Nación a los integrantes del Consejo de Ministros de su predecesora, la exmandataria Dina Boluarte, quien fue destituida la noche del jueves por el Congreso, y anunció un nuevo gabinete “de amplia base”.

    “Agradezco los servicios prestados a la nación a los integrantes del Consejo de Ministros liderado hasta hoy por Eduardo Arana. Junto al nuevo premier, finalizaremos la conformación del Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional anunciada”, señaló Jerí en su cuenta de la red social X.

    Jerí, que tras la destitución de Boluarte se convirtió en el presidente interino de Perú, aún debe formar un Gobierno de transición que lidere el país hasta las elecciones de 2026.

    Casi 72 horas después de su nombramiento, el abogado y político derechista no ha nombrado a ningún miembro del gabinete y cuando en la noche de este sábado la prensa le preguntó sobre este tema, Jerí aseguró que lo está construyendo, sin dar más detalles del asunto.

    El presidente interino pertenece a la formación Somos Perú, que cuenta con una decena de parlamentarios en el Congreso, y todavía es un misterio el rumbo que tomará el nuevo Ejecutivo peruano.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Un arquitecto condenado en el caso Blue Apple participó en un recorrido por la villa diplomática, con las hijas del presidente. Leer más
    • Reasignaciones por $104 millones en el presupuesto para educación: UP, Unachi y UTP tendrían más recursos. Leer más
    • Fiscalía imputa cargos a cuatro estudiantes por no justificar el uso de fondos entregados como auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • IMA confirma calendario de Agroferias para este jueves 9 y viernes 10 de octubre. Leer más
    • Ministerio Público recupera $819 mil sustraídos a la CSS a través de alteraciones en el SIPE. Leer más
    • Multas con tecnología RFID: ATTT las aplicará desde noviembre de 2025. Leer más
    • Cerca de 3,000 panameños han solicitado la nacionalidad española bajo la ‘ley de nietos’. Leer más