Jerí anuncia nuevo gabinete ‘de amplia base’ y agradece servicios a ministros de Boluarte

El nuevo presidente interino de Perú, José Jerí, agradeció los servicios prestados a la Nación a los integrantes del Consejo de Ministros de su predecesora, la exmandataria Dina Boluarte, quien fue destituida la noche del jueves por el Congreso, y anunció un nuevo gabinete “de amplia base”.

“Agradezco los servicios prestados a la nación a los integrantes del Consejo de Ministros liderado hasta hoy por Eduardo Arana. Junto al nuevo premier, finalizaremos la conformación del Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional anunciada”, señaló Jerí en su cuenta de la red social X.

Agradezco los servicios prestados a la nación a los integrantes del Consejo de Ministros liderado hasta hoy por Eduardo Arana.



Junto al nuevo Premier, finalizaremos la conformación del Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional anunciada.

Jerí, que tras la destitución de Boluarte se convirtió en el presidente interino de Perú, aún debe formar un Gobierno de transición que lidere el país hasta las elecciones de 2026.

Casi 72 horas después de su nombramiento, el abogado y político derechista no ha nombrado a ningún miembro del gabinete y cuando en la noche de este sábado la prensa le preguntó sobre este tema, Jerí aseguró que lo está construyendo, sin dar más detalles del asunto.

El presidente interino pertenece a la formación Somos Perú, que cuenta con una decena de parlamentarios en el Congreso, y todavía es un misterio el rumbo que tomará el nuevo Ejecutivo peruano.