Jimmy Lai, el magnate que pasará su vejez en la cárcel después de desafiar a Pekín

Jimmy Lai, un obrero textil reconvertido en magnate de los medios y fundador del ya extinto Apple Daily en Hong Kong, pasará los últimos años de su vida en prisión tras ser condenado a 20 años tras las rejas por conspiración con fuerzas extranjeras y publicación de material sedicioso.

Lai, que enfrentaba una pena máxima de cadena perpetua, tiene 78 años y sería liberado como pronto en el año 2044, a no ser que se beneficie de la reducción de un tercio de la condena por buen comportamiento.

Declarado culpable el pasado diciembre tras un juicio sin jurado iniciado a finales de 2023, su caso se ha convertido en un símbolo del rumbo político de Hong Kong.

Éxito empresarial y activismo tras Tiananmen

Nacido en 1947 en Cantón, Lai llegó a Hong Kong siendo un niño y comenzó a trabajar en una fábrica textil, donde ascendió a gerente antes de emprender su propio negocio.

En 1981 fundó la cadena de ropa Giordano, que se expandió por Asia y otros mercados, aunque a comienzos de los años noventa comenzó a volcarse en los medios.

El primer paso fue en 1990, cuando fundó una empresa de medios con la que lanzó Next Magazine, que desde sus inicios criticó a Pekín, combinando el sensacionalismo con análisis políticos y económicos.

Medidas de seguridad en el Tribunal Superior de Hong Kong ante el anuncio de la sentencia contra el magnate mediático prodemocracia Jimmy Lai. EFE

Cinco años después, a medida que se acercaba la devolución de Hong Kong a China, creó Apple Daily, un rotativo que rápidamente ganó popularidad y se convirtió en el segundo más leído en el territorio.

Apple Daily no solo reflejó las preocupaciones de la sociedad hongkonesa en un momento de transición política, sino que también desempeñó un papel crucial en la promoción de la agenda prodemocrática, consolidándose como un bastión de la prensa libre en una región cada vez más vigilada por Pekín.

Las protestas de 2019

Las multitudinarias manifestaciones antigubernamentales de 2019 en Hong Kong, convocadas inicialmente contra un proyecto de ley de extradición, situaron a Lai en el centro del debate público.

Apple Daily dio amplia cobertura a las marchas y adoptó una línea editorial crítica con las autoridades de Hong Kong y con Pekín.

Según la acusación, el diario publicó artículos que alentaron la movilización y formaron parte de una supuesta estrategia para promover sanciones internacionales contra la ciudad y el Gobierno central. La Fiscalía sostuvo además que Lai actuó como apoyo de iniciativas de presión exterior vinculadas al activismo hongkonés.

La defensa replicó que las piezas periodísticas se enmarcaban en el derecho a la libertad de expresión, negando que constituyeran incitación a la sedición o prueba de coordinación con terceros.

Una ‘condena a muerte’

La entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional en 2020 estrechó su horizonte judicial y transformó el entorno mediático y político de la ciudad.

Lai definió la normativa, impuesta por Pekín tras las multitudinarias protestas, como una “sentencia de muerte para Hong Kong”.

La ley ha concitado la condena internacional porque criminaliza la disidencia y la colaboración con “agentes extranjeros” en asuntos relacionados con derechos humanos.

En los meses siguientes, Lai fue detenido en varias ocasiones y su grupo editorial quedó bajo un creciente escrutinio. En junio de 2021, tras una redada policial y la congelación de activos, Apple Daily puso fin a su publicación.

Para entonces, era presentado por medios oficiales como un instigador de los disturbios de 2019, mientras que su defensa insistía en que el diario ejercía el periodismo dentro de los márgenes legales.

Desde diciembre de 2020, Lai permanece en una prisión de máxima seguridad y cumple además una condena de cinco años y nueve meses por fraude en un caso distinto.