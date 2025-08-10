Jorge Quiroga denuncia irresponsabilidad estatal por demora en aterrizaje de su avión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El candidato opositor a la Presidencia de Bolivia Jorge Tuto Quiroga denunció que hubo una presunta irresponsabilidad estatal que ocasionó este domingo una demora en el aterrizaje del avión que lo llevaba al sur del país, lo que sus seguidores consideraron que puso en riesgo su vida y algo que negó el Gobierno de Luis Arce.

Quiroga, quien ya gobernó Bolivia entre 2001 y 2002, viajó la mañana de este domingo junto a su candidato a la Vicepresidencia, Juan Pablo Velasco, en un vuelo privado hacia Tarija para cerrar su campaña en esa ciudad sureña con miras a las elecciones generales del próximo domingo.

El candidato de la alianza Libre explicó que tenían “plan de vuelo autorizado”, pero que al llegar a Tarija se encontraron con que el aeropuerto “estaba cerrado” y que “recién se abría” al mediodía.

“Tuvimos que sobrevolar, había combustible, pero me parece que es irresponsable el tener un plan de vuelo autorizado y en el aire enterarse de que todavía no se puede aterrizar, no es lo más prudente”, sostuvo Quiroga en un video difundido tras aterrizar en Tarija.

Mariana Paz Zamora, candidata a diputada por Libre, dijo a EFE que el avión de Quiroga tuvo que permanecer por lo menos 40 minutos en el aire, “con riesgo de que se acabe la gasolina” y sostuvo que “se ha puesto en riesgo” la vida del exmandatario y de sus acompañantes.

Paz Zamora, que es vicepresidenta del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), uno de los partidos que sustenta a Libre, señaló que evaluarán la posibilidad de hacer alguna denuncia penal por lo ocurrido, si bien la prioridad inicial fue “asegurarnos de que la vida de nuestro candidato estaba bien”.