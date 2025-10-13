Jorge Quiroga lidera la última encuesta de la segunda vuelta en Bolivia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La última encuesta preelectoral difundida este domingo en Bolivia refleja una ventaja del expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga para la segunda vuelta que disputará la próxima semana con el senador centrista Rodrigo Paz Pereira por la Presidencia del país.

En el último día permitido por el órgano electoral para la difusión de encuestas con miras al balotaje, el canal privado Unitel difundió un estudio realizado por la empresa Ipsos Ciesmori, en la que Quiroga (2001-2002) obtuvo 44.9% y Paz un 36.5%, ante la consulta de si la segunda vuelta fuera hoy, por quién votaría el elector.

La encuesta refleja además un 9.3% de indecisos, 5.6% de votos nulos y 3.7% de blancos.

El estudio incluyó 2,500 encuestas presenciales en 111 poblaciones urbanas y rurales, además de territorios indígenas, en las nueve regiones bolivianas y se efectuó entre el 6 y 9 de octubre, con un margen de error de +/- 2.2% y un nivel de confianza de 95%.

En la encuesta también se indagó si los consultados ya tenían definido por quién votar, y un 58% sostuvo que ya decidió por quién sufragará, el 20% aseguró que no decidió aún, el 17% indicó que no le convence ningún candidato y un 5% señaló que simpatiza con algún postulante.

El viernes, el canal privado Red Uno difundió otra encuesta realizada por la empresa Captura Consulting que muestra a Quiroga con una ventaja de 42.9% frente a un 38.7% obtenido por Paz.

Ese estudio mostró también un 10% de indecisos, un 2.6% de votos blancos y un 5.8% de votos nulos.

La encuesta de Captura Consulting incluyó 2,560 entrevistas hechas entre el 3 y 7 de octubre en 102 localidades urbanas y rurales de los nueve departamentos, con un margen de error de +/- 2.2%.