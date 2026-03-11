Panamá, 11 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ACTO

    José Antonio Kast asume la Presidencia de Chile

    EFE
    José Antonio Kast asume la Presidencia de Chile
    El ultraderechista José Antonio Kast (cd) acompañado de su esposa María Pía Adriasola (ci), reaccionan durante la ceremonia de investidura este miércoles, en Valparaíso (Chile). EFE

    El derechista José Antonio Kast asumió este miércoles la Presidencia de Chile en una solemne ceremonia en la ciudad costera de Valparaíso, a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el presidente argentino, Javier Milei.

    “Sí, juro”, dijo el exdiputado ultracatólico, que con 60 años se convierte en el primer presidente de extrema derecha en llegar al poder desde el retorno a la democracia.

    En el Salón de Honor del Senado, la nueva presidenta de la Cámara Alta, la conservadora Paulina Nuñez, le impuso la banda presidencial y la medalla de O’Higgins a Kast, que sucede al progresista Gabriel Boric.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Helicópteros Black Hawk del Comando Sur llegarán a Panamá para entrenamientos. Leer más
    • El negocio secreto en la ATTT que concretó el operador de Gaby Carrizo. Leer más
    • Ocho años de cárcel: ratifican condena contra exdirectivo del PRD por peculado en el Ifarhu. Leer más
    • Publican lista de preseleccionados para las becas de concurso 2026 del Ifarhu. Leer más
    • Ifarhu publicará la lista de preseleccionados para becas 2026: así sabrá si fue elegido. Leer más
    • La naviera china Cosco Shipping suspende operaciones en el puerto de Balboa. Leer más
    • Becas del Ifarhu 2026: documentos que deben entregar los preseleccionados. Leer más