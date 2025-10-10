Panamá, 10 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Crisis política en Perú

    José Jerí asume como presidente interino de Perú tras destitución exprés de Boluarte

    EFE

    El presidente del Congreso de Perú, el derechista José Jerí, asumió en la madrugada de este viernes como presidente interino del país tras la destitución exprés a la que el mismo Legislativo sometió a la presidenta Dina Boluarte de manera repentina y por una amplia mayoría.

    El Parlamento peruano invistió a Jerí como jefe de Estado hasta las próximas elecciones generales convocadas para abril de 2026 conforme contempla la Constitución en caso de que el presidenta o presidenta no disponga de vicepresidentes, como sucede con Boluarte, que era la vicepresidenta del izquierdista Pedro Castillo, quien también fue destituido a finales de 2022.

    Jerí, de 38 años, es presidente del Congreso de Perú desde agosto pasado, después de haber llegado al Parlamento como congresista suplente en las elecciones de 2021, en el lugar del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien había sido el parlamentario más votado pero que no pudo asumir su escaño por encontrarse inhabilitado por el Congreso.

    José Jerí asume como presidente interino de Perú tras destitución exprés de Boluarte
    El presidente interino de Perú, José Jerí Oré tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso este jueves en Lima, (Perú). JEFE/ John Reyes Mejía

    Momentos antes, el parlamentario izquierdista José Quito planteó ante el pleno del Congreso que se censurara a la mesa directiva del Parlamento para que José Jerí no asumiera la presidencia de Perú tras la destitución de Dina Boluarte.

    “Llega un momento en que la crisis se ha desbordado, se han ido demostrando las grandes falencias (carencias) institucionales, la gran ausencia del Estado para con las grandes mayorías”, remarcó Quito al exponer su posición antes de decir que la destitución de Boluarte “no viene sola”.

    Quito agregó que, en caso de que Jerí se mantenga en el cargo y asuma la presidencia peruana, su gobierno “no se va a sostener una semana en el cargo porque serán las calles los que los saquen”.

    El Congreso destituyó a Boluarte en la noche de este jueves de manera exprés a Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su “permanente incapacidad moral” para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado.

    El Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa.

    Boluarte no acudió al hemiciclo para ejercer su derecho a defensa, por lo que Jerí anunció la decisión de continuar con el proceso de destitución.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 8 de octubre. Leer más
    • Multas con tecnología RFID: ATTT las aplicará desde noviembre de 2025. Leer más
    • IMA confirma calendario de Agroferias para este jueves 9 y viernes 10 de octubre. Leer más
    • Grupo Estrella adquiere Cemex Panamá por $200 millones. Leer más
    • Caso New Business: Sala Penal revoca condena y absuelve a los Corcione y a Gonzalo Gómez. Leer más
    • Cuatro hoteles de Panamá, entre los 20 mejores de Centroamérica según ranking de Tripadvisor. Leer más
    • Fiscalía imputará cargos a 28 beneficiarios de auxilios económicos del Ifarhu. Leer más