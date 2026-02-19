José María Balcázar Zelada es elegido presidente interino del Perú, el octavo en una década.

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con 60 votos, el Congreso de la República de Perú eligió este miércoles 18 de febrero, a José María Balcázar Zelada como nuevo presidente interino del país y del Parlamento, convirtiéndose también en el octavo titular del Ejecutivo en los últimos diez años.

Balcázar, del partido de izquierda, Perú Libre, asumirá de manera interina la presidencia del país sudaméricano hasta el 28 de julio, cuando transfiera el mando al ganador o ganadora de los comicios presidenciales que están en marcha y están puestos para celebrarse el domingo 12 de abril.

Balcázar, exmagistrado y vocal supremo provisional en la Corte Suprema, llegó al Congreso en 2021 representando a Lambayeque bajo el símbolo del lápiz, vinculado al liderazgo de Vladimir Cerrón y al entonces candidato presidencial Pedro Castillo.

Durante el gobierno de Castillo fue uno de sus defensores más visibles. En el caso del exasesor presidencial Bruno Pacheco —a quien se le hallaron 20 mil dólares en su despacho en Palacio de Gobierno— sostuvo públicamente que no existían pruebas contra el mandatario si no había “una filmación” que acreditara los hechos.

En diciembre de 2022, cuando el Congreso debatió la vacancia presidencial contra Castillo, Balcázar no registró su voto en la sesión que terminó con la destitución del entonces jefe de Estado.

Su trayectoria parlamentaria también ha estado marcada por controversias. En junio de 2023, durante el debate de un proyecto de ley que buscaba prohibir determinadas uniones en el país, el legislador emitió declaraciones que generaron amplio rechazo entre colegas, especialistas y sectores de la ciudadanía.

“La medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer (...). Todas las relaciones sexuales en esas edades no generan ninguna consecuencia traumática”, afirmó entonces Balcázar, comentarios que fueron cuestionados por organismos de defensa de derechos.

🇵🇪 | ARCHIVO: José María Balcázar Zelada, elegido hoy nuevo presidente interino de Perú, cuando le preguntaron sobre la ley que prohiba que menores de edad se puedan casar:



"De 14 para arriba no hay ningún impedimento, todos tienen relaciones sexuales, profesores con alumnos,… pic.twitter.com/ZMyCTLWACn — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 19, 2026

Balcázar reemplaza a José Jerí, que había asumido la Presidencia en octubre pasado al ser el presidente del Congreso en el momento de la destitución de Dina Boluarte, pero que fue destituido debido a los cuestionamientos acumulados por reuniones semiclandestinas con empresarios chinos y presuntas irregularidades en contrataciones de funcionarias.

En segundo lugar quedó la derechista del partido Acción Popular, María del Carmen Alva con 43 votos.

La elección del nuevo presidente interino de Perú se concretó tras cerca de seis horas de sesión y dos rondas de votación, luego de que en la primera ninguno de los candidatos alcanzara el número de votos requerido para asumir el cargo.