Panamá, 22 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    José Mourinho: Si me quedara en casa ganaría más que en el Benfica

    EFE
    José Mourinho: Si me quedara en casa ganaría más que en el Benfica
    El técnico portugués José Mourinho. EFE

    El técnico José Mourinho afirmó este lunes que ganaría más si se quedara en casa que trabajando para el Benfica, pero que aceptó entrenar al equipo lisboeta para ponerse a prueba porque le gusta “correr riesgos”.

    “Si me quedara en casa hasta junio ganaría más que trabajando en el Benfica (...) Ni siquiera se puede decir que estoy aquí gratis, estoy aquí en negativo”, aseguró Mourinho en la rueda de prensa previa al partido del martes del Benfica contra el Rio Ave de la Liga de Portugal.

    Sin embargo, aceptó la oferta del club lisboeta porque le gusta “mucho trabajar” y echaba de menos jugar por el título, algo que recordó que no pudo hacer en sus etapas en el Roma y el Fenerbahçe turco.

    “Esta es una oportunidad estupenda para mí como entrenador y como persona -destacó Mourinho-. Estar en casa no es para mí. Ponerme a prueba, correr riesgos, estar sujeto a ganar, perder, esas son cosas que me alimentan”.

    Mourinho tomó las riendas del Benfica la semana pasada en sustitución de Bruno Lage, quien fue despedido tras perder ante el Qarabag azerbaiyano por 2-3 en la Liga de Campeones.

    El entrenador de 62 años ha firmado un contrato hasta el final de la temporada 2026/2027 y en su primer partido al frente del Benfica derrotó el pasado fin de semana al AVS por 3-0.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Panamá ofrecerá cupones de $500 en descuentos a los turistas que se queden en el país entre 3 y 4 noches. Leer más
    • Buques de la Armada de Estados Unidos ‘siguen pagando por transitar por el Canal’, aclara el administrador. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Tuneladora Panamá cruza bajo el Canal y marca un hito en la Línea 3 del Metro. Leer más
    • Educadores acorralados: multas y descuentos golpean luego del paro de más de dos meses. Leer más