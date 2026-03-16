Juez de Ecuador dicta tercera orden de prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un juez de Ecuador dictó este lunes una nueva orden de prisión preventiva contra el ya encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente Daniel Noboa, dentro de un proceso en el que se le investiga por la presunta manipulación del grillete electrónico que se le había impuesto en otro caso.

El magistrado acogió el pedido de la Fiscalía, que lo señala por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, después de que otro tribunal determinara hace unos días que se retiró el dispositivo que le habían colocado en el marco de una investigación por una supuesta comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.

Esta es la tercera orden de prisión preventiva que se dicta en contra de Alvarez, que está recluido en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, por otros dos casos relacionados con la venta de combustibles, su negocio familiar.

El alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, enfrenta un juicio acusado de contrabando de combustible, un proceso que el Ministerio Público denominó como ‘Triple A’, y cuyos hechos habrían supuestamente ocurrido antes de que llegara al poder local, en 2023, de la mano de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007 - 2017).

Además, afronta una investigación en la que se le imputa lavado de dinero y defraudación tributaria, conocida como ‘Goleada’, por la que fue detenido el pasado 10 de febrero junto a sus dos hermanos y otras ocho personas.

Por el caso ‘Triple A’, Alvarez había sido obligado a utilizar un grillete electrónico, pero cuando se lo detuvo recientemente por la investigación de ‘Goleada’ la Fiscalía aseguró que no lo tenía puesto, por lo que pidió a un tribunal que le cambiara la medida y ordenara su prisión.

En esa audiencia, el Ministerio Público afirmó que también se habían registrado más de 2.000 alarmas por grillete retirado, porque el dispositivo perdía señal o porque salía fuera de línea desde que se lo pusieron, en julio del año pasado.

Pero Alvarez dijo que nunca manipuló el dispositivo y que las alertas se generaron porque su casa está ubicada en una zona que es “un punto muerto” y porque él ha recorrido sitios por los que el grillete genera alertas automáticas, como terminales terrestres o aeropuertos.

Tras esa diligencia, la Fiscalía abrió una tercera investigación que provocó que este lunes el magistrado a cargo del caso decidiera dictarle una nueva orden de prisión.