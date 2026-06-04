Panamá, 04 de junio del 2026
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    DECISIÓN JUDICIAL

    Juez ordena a Abelardo de la Espriella dejar de usar la camiseta de la selección de Colombia en campaña

    EFE
    Juez ordena a Abelardo de la Espriella dejar de usar la camiseta de la selección de Colombia en campaña
    Abelardo de la Espriella dio la sorpresa en la primera vuelta electoral de Colombia al ganar el preconteo de votos pese a que las encuestas lo daban segundo. AFP via Getty Images

    Un juez de Bogotá le ordenó al candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella y a su partido, Defensores de la Patria, abstenerse de utilizar la camiseta de la selección colombiana en actos y publicidad de campaña mientras estudia una acción de tutela presentada por un ciudadano.

    +info

    Colombia: Abelardo de la Espriella agradece el apoyo de Donald Trump‘Es un honor darle mi apoyo’: el polémico respaldo de Trump a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia

    “Se ordena al ciudadano candidato presidencial Abelardo Gabriel de la Espriella y al partido político Defensores de la Patria para que de manera inmediata se abstengan de utilizar o exhibir (...) la camiseta oficial de la Selección Colombiana de Fútbol”, señala la decisión del Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá.

    La medida provisional fue adoptada por una tutela presentada por Wilman Ramiro Bocanegra Calderón, quien pidió que se ordenara a De la Espriella y a su partido cesar el uso de la camiseta y otros símbolos de la selección como elementos de la campaña para proteger, entre otros, “el derecho a la igualdad, la no discriminación, el derecho de elegir y ser elegido”.

    De la Espriella rechazó la decisión judicial a través de un comunicado de su campaña y aseguró que su equipo jurídico ya solicitó la revocatoria de la medida provisional.

    Además, promovió una campaña para que los colombianos usen la camiseta de la selección hasta el próximo 21 de junio, al considerar que esa prenda “no pertenece a ningún partido político, dirigente o campaña” sino que representa “el orgullo nacional, la unión de los colombianos y la esperanza de un país”.

    Durante la jornada electoral del pasado domingo, miles de seguidores de De la Espriella acudieron a votar vestidos con la camiseta amarilla de la selección y posteriormente celebraron en el Malecón del Río de Barranquilla el paso de su candidato a la segunda vuelta presidencial.

    El candidato izquierdista Iván Cepeda, que también pasó a la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio, cuestionó el uso de la camiseta y pidió a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) fijar una posición oficial sobre el asunto.

    La FCF aseguró que no tiene facultades legales para restringir el uso de una prenda que puede ser adquirida libremente por cualquier ciudadano, aunque lamentó que la camiseta sea utilizada en controversias ajenas al ámbito deportivo.

    “La camiseta de la Selección Colombia simboliza la disciplina, el deporte, el trabajo en equipo y la capacidad de nuestros jugadores y jugadoras”, señaló la entidad en un comunicado emitido el lunes.

    La controversia se produce además a una semana del comienzo del Mundial de 2026, una cita que ha vuelto a disparar el interés de los colombianos por la selección nacional.

    La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, integrará el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo, y debutará el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México.

    EFE

    Agencia de noticias


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