Juicio político contra Donald Trump avanza tras votación en el Senado

ESTADOS UNIDOS

El Senado de Estados Unidos afianzó la base constitucional para el segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump, despejando el camino para que comiencen los argumentos sobre si incitó a una insurrección al avivar a la multitud que irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos el mes pasado.

Después de cuatro horas de argumentos de los gerentes de juicio político de la Cámara de Representantes y del equipo de defensa de Trump, el Senado votó 56-44 para continuar con el juicio, rechazando la afirmación del expresidente de que es inconstitucional juzgar a un funcionario que ya no está en el cargo.

Aunque seis republicanos se unieron al voto demócrata para continuar con el juicio, el resultado está muy por debajo de los 67 votos que se requerirían para una condena. Los argumentos de apertura están programados para comenzar el miércoles a medido día.

Trump fue acusado por la Cámara de Representantes por haber incitado a la insurrección y avivar la ira de sus partidarios, lo que provocó que una turba irrumpiera en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero cuando el Congreso certificaba el recuento del Colegio Electoral que entregó la presidencia a Joe Biden.

Los abogados de Trump argumentaron que el juicio político hacia Trump era un intento de destitución por motivos políticos en lugar de un remedio constitucional por cualquier delito.

“Estamos aquí porque la mayoría de la Cámara de Representantes no quiere enfrentar a Donald Trump como un rival político”, dijo el abogado Bruce Castor, al tiempo que el equipo de defensa del expresidente argumentó que el juicio político del Senado era inconstitucional.

En su presentación, los gerentes que representarán a la Cámara se trasladaron rápidamente al núcleo de su argumento a través de un dramático video con imágenes de los partidarios del expresidente arrasando el Capitolio y atacando a los oficiales de policía.

El video mostraba una yuxtaposición de imágenes del discurso de Trump en el que instó a los partidarios a marchar hacia el Capitolio con escenas de la turba traspasando las barreras de seguridad y a los legisladores evacuando la Cámara. Los gritos resonaban en el Senado mientras el video se reproducía en grandes monitores.

“Si no luchas, no tendrás un país”, decía Trump a la multitud en la grabación. Cuando la turba se dirigió al Capitolio, se escuchaban gritos de “Pence Traidor”, una referencia al entonces vicepresidente Mike Pence que presidía en ese momento el recuento de votos electorales, y “Sin Trump, no hay paz”.

Trump fue acusado “por hacer eso”, dijo Raskin cuando terminó el video. “Si eso no es un delito imputable, entonces no existe tal cosa”. indicó.