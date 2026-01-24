Kast inicia gira por República Dominicana y parte de Centroamérica, a El Salvador y Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, informó este viernes que realizará una gira por Centroamérica a partir del sábado, que incluye República Dominicana, El Salvador y Panamá.

“Vamos a ir explicándoles el sentido de cada una de las visitas y los objetivos que queremos plantear a los distintos presidentes y también lo que queremos conocer de algunos países”, dijo el exdiputado y abogado ultracatólico en declaraciones a los periodistas.

Kast, que se impuso por más del 58 % en las elecciones de diciembre y sucederá al progresista Gabriel Boric el próximo 11 de marzo, aterrizará la tarde del sábado en República Dominicana, donde será recibido por el presidente de ese país, Luis Abinader.

Irá acompañado por su futuros ministros de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steinert, y de Relaciones Exteriores, el alto ejecutivo Francisco Pérez Mackenna, quienes fueron presentados oficialmente el martes en una ceremonia en Santiago junto al resto del gabinete.

El domingo 25 de enero, Kast visitará junto a Abinader el muro que República Domincana levanta a lo largo de su frontera con Haití con el objetivo de controlar el tráfico de migrantes, drogas y armas, según informó este viernes la Presidencia del país caribeño.

Al día siguiente, Kast aterrizará en El Salvador, donde se reunirá previsiblemente con el presidente de ese país, Nayib Bukele, cuya política carcelaria y de seguridad ha sido muy alabada por el chileno, aunque aún se desconocen detalles del encuentro.

Según medios locales, está previsto que visite por segunda vez el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que se ha convertido a nivel mundial en símbolo de la guerra de Bukele contra las pandillas.

“Queremos avanzar en el tema fronterizo, mejorar el sistema carcelario y generar relaciones internacionales para que Chile tenga mayor inversión y mejor calidad”, explicó el futuro gobernante cuando fue preguntado por los motivos de su gira.

Kast, que prometió en campaña mano dura contra la migración irregular y el crimen organizado, se trasladará hasta Panamá donde participará del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF - banco de desarrollo.

Ahí coincidirá con varios Jefes de Estado en la sesión inaugural, como son los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Brasil, Lula Da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatelama, Bernardo Arévalo y el Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness.

“Esperamos tener una serie de encuentros y reuniones con distintos mandatarios en Panamá”, agregó a los medios Kast, que estará de vuelta en Chile el viernes.

Padre de nueve hijos y con convicciones ultraconservadoras en materia de libertades individuales, Kast será el noveno presidente de Chile desde el retorno a la democracia y el primero de extrema derecha.