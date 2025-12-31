Panamá, 31 de diciembre del 2025

    CHILE

    Kast promete ‘trabajar con seriedad, orden y compromiso’ en su mensaje de fin de año

    EFE
    Kast promete ‘trabajar con seriedad, orden y compromiso’ en su mensaje de fin de año
    El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, agita una bandera de Chile tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago (Chile). EFE

    El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, prometió este miércoles “trabajar con seriedad, orden y compromiso para estar a la altura de lo que Chile necesita”.

    En un mensaje de fin de año en su cuenta de X, el abogado ultracatólico dijo que “se cierra un año intenso y comienza uno nuevo, lleno de desafíos”.

    “Que este nuevo año llegue con esperanza y unión para cada familia”, añadió el exdiputado, que el pasado 14 de diciembre ganó las elecciones con un amplio margen contra la izquierdista Jeannette Jara.

    Kast, de 59 años, que sucederá al progresista Gabriel Boric, se convertirá el próximo 11 de marzo en el noveno presidente de Chile desde el retorno a la democracia.

    Padre de nueve hijos y con convicciones ultraconservadoras en materia de libertades individuales, Kast será el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder desde la dictadura.

    EFE

    Agencia de noticias


