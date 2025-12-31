Kast promete ‘trabajar con seriedad, orden y compromiso’ en su mensaje de fin de año

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, prometió este miércoles “trabajar con seriedad, orden y compromiso para estar a la altura de lo que Chile necesita”.
En un mensaje de fin de año en su cuenta de X, el abogado ultracatólico dijo que “se cierra un año intenso y comienza uno nuevo, lleno de desafíos”.
“Que este nuevo año llegue con esperanza y unión para cada familia”, añadió el exdiputado, que el pasado 14 de diciembre ganó las elecciones con un amplio margen contra la izquierdista Jeannette Jara.
Se cierra un año intenso y comienza uno nuevo, lleno de desafíos.— José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) December 31, 2025
Vamos a trabajar con seriedad, orden y compromiso para estar a la altura de lo que Chile necesita.
Que este nuevo año llegue con esperanza y unión para cada familia.
¡Que sea un gran 2026!#ElAñoDelCambio pic.twitter.com/9wS9LCPUQ5
Kast, de 59 años, que sucederá al progresista Gabriel Boric, se convertirá el próximo 11 de marzo en el noveno presidente de Chile desde el retorno a la democracia.
Padre de nueve hijos y con convicciones ultraconservadoras en materia de libertades individuales, Kast será el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder desde la dictadura.