Kast promete ‘trabajar con seriedad, orden y compromiso’ en su mensaje de fin de año

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, prometió este miércoles “trabajar con seriedad, orden y compromiso para estar a la altura de lo que Chile necesita”.

En un mensaje de fin de año en su cuenta de X, el abogado ultracatólico dijo que “se cierra un año intenso y comienza uno nuevo, lleno de desafíos”.

“Que este nuevo año llegue con esperanza y unión para cada familia”, añadió el exdiputado, que el pasado 14 de diciembre ganó las elecciones con un amplio margen contra la izquierdista Jeannette Jara.

Se cierra un año intenso y comienza uno nuevo, lleno de desafíos.



Vamos a trabajar con seriedad, orden y compromiso para estar a la altura de lo que Chile necesita.



Que este nuevo año llegue con esperanza y unión para cada familia.



¡Que sea un gran 2026!#ElAñoDelCambio pic.twitter.com/9wS9LCPUQ5 — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) December 31, 2025

Kast, de 59 años, que sucederá al progresista Gabriel Boric, se convertirá el próximo 11 de marzo en el noveno presidente de Chile desde el retorno a la democracia.

Padre de nueve hijos y con convicciones ultraconservadoras en materia de libertades individuales, Kast será el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder desde la dictadura.