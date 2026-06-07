Keiko Fujimori asegura tener a 95,000 delegados para proteger su voto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La candidata de derecha a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori, que disputa este domingo la segunda vuelta de las elecciones frente al izquierdista Roberto Sánchez, aseguró tener a 95,000 delegados para cuidar y proteger sus votos en cada una de las mesas electorales repartidas a nivel nacional.

Durante su primera actividad de la jornada electoral, Fujimori visitó uno de los centros de su partido Fuerza Popular en el distrito de Villa El Salvador, del sur de Lima, donde un conjunto de delegados se disponía a salir a distintos centros de votación para vigilar el desarrollo de la votación.

Fujimori lanzó en estas elecciones una campaña para reclutar a 100,000 voluntarios para “cuidar el voto” en las mesas electorales, ante la suspicacias que la candidata tiene sobre el sistema electoral, después de que no haya aceptado las dos últimas derrotas sufridas en 2016 y 2021 por apenas 40,000 votos de diferencia sobre sus rivales.

Más de 27.3 millones de peruanos están convocados para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país los próximos cinco años (2026-2031).

En la última de ellas, contra Castillo, la candidata llegó a denunciar sin pruebas sólidas un supuesto fraude en su contra e incluso, con el apoyo de otras fuerzas de derecha, trató infructuosamente de anular miles de votos para revertir la elección a su favor.

Para esta ocasión, Fujimori, que se presenta por cuarta vez a la Presidencia de Perú, se marcó el objetivo que hubiese al menos un representante de su partido en las más de 92,000 mesas electorales establecidas para esta votación, con el objetivo de vigilar que se contabilicen correctamente los votos del fujimorismo.

“Lo que están haciendo es defender la democracia. Es muy importante que todos los peruanos salgan todos a votar y que participen. Es un deber y también un derecho”, señaló la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que llega a esta jornada en un empate técnico frente a su rival.