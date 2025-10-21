Keiko Fujimori celebra fallo que anula acusación y evita anunciar candidatura presidencial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Keiko Fujimori celebró este lunes la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la acusación contra ella por presunto lavado de activos de fondos supuestamente recibidos de la constructora brasileña Odebrecht y otras empresas para las campañas de 2011 y 2016, y evitó confirmar si será candidata por cuarta vez a la Presidencia de Perú, en las elecciones de 2026.

En una rueda de prensa, la lideresa del partido fujimorista Fuerza Popular dijo que “en pocos días” va a tomar esa decisión, con sus hijas, y que hará “el anuncio correspondiente”, tras haber sido derrotada en la segunda vuelta de los tres últimos comicios por Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Sin embargo, la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) anotó que, después de 10 años de “acusaciones injustas”, esta decisión “es más difícil de tomar”.

Fujimori agregó que los peruanos “están clamando” por “seguridad”, en referencia a la ola de criminalidad en el país, y que por ese motivo su partido Fuerza Popular va a participar en los comicios generales del próximo año.

“Además de ser una oportunidad, es una obligación como partido político”, expresó la tres veces candidata presidencial.

Fujimori destacó que el fallo del Tribunal Constitucional obedece a la justicia, pues “corrige errores y arbitrariedades”, cometidas presuntamente en la acusación fiscal presentada en el llamado caso Cócteles, por el cual incluso estuvo recluida preventivamente.

La hija de Alberto Fujimori se quejó de que hubo “prisiones preventivas injustas” y “allanamientos sin un rumbo legal”, en base a “acusaciones que parecían un eterno castigo”.

No obstante, dijo tomar la resolución del máximo tribunal de garantías de Perú “sin rencor y con la frente en alto”, porque cree “en el debido proceso y no en un linchamiento político”.