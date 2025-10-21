Panamá, 21 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Constructora brasileña Odebrecht

    Keiko Fujimori celebra fallo que anula acusación y evita anunciar candidatura presidencial

    EFE
    Keiko Fujimori celebra fallo que anula acusación y evita anunciar candidatura presidencial
    Keiko Fujimori fue candidata presidencial en Perú. EFE

    Keiko Fujimori celebró este lunes la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la acusación contra ella por presunto lavado de activos de fondos supuestamente recibidos de la constructora brasileña Odebrecht y otras empresas para las campañas de 2011 y 2016, y evitó confirmar si será candidata por cuarta vez a la Presidencia de Perú, en las elecciones de 2026.

    En una rueda de prensa, la lideresa del partido fujimorista Fuerza Popular dijo que “en pocos días” va a tomar esa decisión, con sus hijas, y que hará “el anuncio correspondiente”, tras haber sido derrotada en la segunda vuelta de los tres últimos comicios por Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

    Sin embargo, la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) anotó que, después de 10 años de “acusaciones injustas”, esta decisión “es más difícil de tomar”.

    Fujimori agregó que los peruanos “están clamando” por “seguridad”, en referencia a la ola de criminalidad en el país, y que por ese motivo su partido Fuerza Popular va a participar en los comicios generales del próximo año.

    “Además de ser una oportunidad, es una obligación como partido político”, expresó la tres veces candidata presidencial.

    Fujimori destacó que el fallo del Tribunal Constitucional obedece a la justicia, pues “corrige errores y arbitrariedades”, cometidas presuntamente en la acusación fiscal presentada en el llamado caso Cócteles, por el cual incluso estuvo recluida preventivamente.

    La hija de Alberto Fujimori se quejó de que hubo “prisiones preventivas injustas” y “allanamientos sin un rumbo legal”, en base a “acusaciones que parecían un eterno castigo”.

    No obstante, dijo tomar la resolución del máximo tribunal de garantías de Perú “sin rencor y con la frente en alto”, porque cree “en el debido proceso y no en un linchamiento político”.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El conflicto entre Estados Unidos y China llega a los municipios: San Miguelito se suma al Convenio de Budapest. Leer más
    • La Asamblea aprueba reforma penal que amplía el alcance del perdón y permite eliminar condenas. Leer más
    • Continúan operativos para ubicar a extranjeros laborando de manera ilegal; detectan a cinco en Bella Vista. Leer más
    • Lo que el gobierno de Panamá le ofreció a Chiquita para reactivar las fincas bananeras en Bocas del Toro. Leer más
    • Muere madre herida en explosión en El Bosque; su hijo sigue hospitalizado. Leer más
    • Corte anula convención colectiva y crea un conflicto salarial entre la ACP y los capitanes. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más