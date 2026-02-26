Keiko Fujimori pelea primer lugar con exalcade de Lima en nueva encuesta presidencial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), escala levemente en intención de voto y encabeza con el ultraconservador exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, la encuesta difundida este jueves en Perú, tras las disputas entre ambos candidatos por la llegada a la Presidencia del izquierdista José María Balcázar.

El sondeo, realizado por la encuestadora Ipsos para el diario Perú 21, muestra un panorama similar al de anteriores consultas, con casi la mitad de los peruanos indecisos o contrarios a apoyar a ninguno de los 36 candidatos en lista, y con López Aliaga y Fujimori como los aspirantes con mayor intención de voto, con el 10 % y el 9 %, respectivamente.

Sin embargo, López Aliaga ha caído dos puntos porcentuales respecto a la anterior encuesta de Ipsos, realizada a mediados de febrero, mientras que Fujimori ha subido dos puntos en el último mes y se encuentra en un empate técnico virtual con su contrincante.

Este cambio se da tras la polémica surgida en la derecha peruana por la destitución del congresista derechista José Jerí como presidente interino y el nombramiento del izquierdista Balcázar como su reemplazo en el Gobierno.

Mientras Renovación Popular, el partido de López Aliaga, se inclinaba por la destitución de Jerí, el fujimorista Fuerza Popular respaldaba su continuidad, debido a que su cese abría la puerta a que la “izquierda radical” tomara el poder a pocos meses de las elecciones, según temía Fujimori.

Para la votación del pleno del Congreso donde se elegiría al nuevo presidente interino, tras la destitución de Jerí, tanto los congresistas de López Aliaga como de Fujimori anunciaron que apoyarían a la derechista María del Carmen Alva, pero finalmente acabó ganando Balcázar, con 64 votos, bastantes más de los que la izquierda pudiera conseguir por sí sola.

Así, Fujimori acusó a López Aliaga de haber causado esta situación, mientras que López Aliaga señaló a Fujimori de votar en secreto a Balcázar para hacerlo presidente y culpar de ello a Renovación Popular.

En tercer lugar de esta encuesta figura con el 4 % el candidato de centroizquierda Alfonso López Chau (Ahora Nación), seguido en cuarto lugar, también con un 4 %, el derechista César Acuña (Alianza Para el Progreso), mientras que con el 3 % están otros candidatos derechistas como el comediante Carlos Álvarez (País Para Todos), George Forsyth (Somos Perú) y José Williams (Avanza País).

El sondeo se realizó el 19 y 20 de febrero a 1.206 personas mayores de 18 años a nivel nacional, con un margen de error del 2,8 %.