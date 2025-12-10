Kiev sigue trabajando en el plan de paz y hablará con Estados Unidos de la reconstrucción

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este miércoles que sigue trabajando en los detalles de su nueva contrapropuesta al plan de paz de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y explicó que se esperan durante la jornada nuevos contactos con Washington para perfilar un documento separado relativo a la reconstrucción de Ucrania después de la guerra.

Zelenski adelantó asimismo que mantendrá este jueves una nueva reunión con la llamada Coalición de Voluntarios -liderada por Francia, Reino Unido, Alemania y otros socios europeos de Kiev- para seguir delineando las garantías de seguridad que Ucrania espera recibir una vez se ponga fin a la actual guerra.

El presidente ucraniano explicó en la víspera que su administración trabaja con Estados Unidos y Europa en tres documentos separados. Uno de ellos aborda la forma en que ha de ponerse fin a la guerra. El segundo se refiere a cómo se efectuará la reconstrucción de Ucrania, mientras que el tercero ha de definir las garantías de seguridad que reciba el país en la posguerra.

“El programa de hoy incluye una conversación con la parte estadounidense sobre un documento que detallará el proceso de reconstrucción de Ucrania en la posguerra y su desarrollo económico”, escribió Zelenski este miércoles en sus redes sociales.

El presidente ucraniano también declaró que su administración “está finalizando el trabajo sobre los 20 puntos de un documento fundamental que podría definir los parámetros para poner fin a la guerra”. Este borrador le será entregado a EE.UU. “en un futuro próximo”.

Zelenski anuncia estos pasos después de que Trump le reprochara esta semana que no respondiera de inmediato al acuerdo marco de paz negociado por emisarios de Kiev y Washington en Florida (EE.UU.) la semana pasada.

Los contactos de Washington se produjeron después de que la delegación estadounidense viajara a Moscú para conocer de primera mano las demandas de Rusia.

Entre otras exigencias, el Kremlin exige a Ucrania que le entregue la parte de la región del Donbás que el Ejército ruso no ha conquistado de momento en el campo de batalla.

Kiev se ha mostrado abierta a reconocer de facto el control ruso sobre la tierra que ya ha perdido, pero rechaza retirarse de territorios que aún controla.

Trump ha vuelto a acusar esta semana a Zelenski de prolongar la guerra para no celebrar elecciones, a lo que el presidente ucraniano respondió ayer ofreciendo convocar los comicios si EE.UU. y Europa garantizan la seguridad del proceso.

Zelenski también propuso el martes una tregua en los ataques a infraestructuras energéticas que Rusia ha rechazado hoy de plano.