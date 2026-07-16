Kuwait intercepta nuevos ataques con drones iraníes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las defensas aéreas kuwaitíes interceptaron este jueves ataques de drones “hostiles como consecuencia de la agresión iraní”, en el segundo incidente en esta jornada tras los registrados esta madrugada y en medio de escalada militar entre Estados Unidos e Irán en el golfo Pérsico.

“Las defensas aéreas kuwaitíes están interceptando ataques de drones hostiles tras la agresión iraní”, indicó en un comunicado el Ejército kuwaití, sin especificar las zonas dónde se han producido los incidentes ni precisar si ha habido daños materiales o víctimas.

Asimismo, señaló que el Estado Mayor del Ejército aseguró “que cualquier explosión que se escuche es resultado de la interceptación de los ataques por parte de los sistemas de defensa aérea”.

“Se insta a todos a seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes”, añadió la nota.

Los ataques de este mediodía (hora en Kuwait) son los segundos de la jornada, después de que el pequeño país del golfo Pérsico denunciara a medianoche “amenazas de drones hostiles”.

Minutos antes de informar del segundo ataque, el Ministerio de Exteriores kuwaití condenó en un comunicado “la continua agresión iraní contra su territorio”, y la tildó de “un patrón persistente de hostilidad y una flagrante violación de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial”.

Asimismo, responsabilizó “plenamente a Irán de la continuación de estos ataques y sus consecuencias”, y afirmó que “la persistencia en esta estrategia agresiva” contra Kuwait y los demás Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) “exacerba las tensiones y socava la seguridad y la estabilidad regionales”.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este jueves en un comunicado haber atacado objetivos militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, en una nueva oleada de operaciones contra instalaciones de Estados Unidos en Oriente Medio en respuesta a los bombardeos de esta madrugada contra el territorio iraní.