Panamá, 28 de abril del 2026

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    Salud

    La Academia de Ciencias de Estados Unidos retira un artículo de Barbacid por conflicto de intereses

    EFE
    La Academia de Ciencias de Estados Unidos retira un artículo de Barbacid por conflicto de intereses
    Imagen de archivo del investigador español Mariano Barbacid. EFE/ Xurxo Martinez

    La Academia de Ciencias de Estados Unidos ha decidido retirar de su revista científica (PNAS) el artículo que habían publicado de un grupo de investigadores, entre ellos el español Mariano Barbacid, sobre avances para combatir el cáncer de páncreas, al detectar un “relevante” conflicto de intereses.

    La academia, según ha adelantado el diario El País y ha confirmado EFE, ha decidido retirar ese artículo al comprobar que no habían revelado en el momento de su envío ese conflicto de intereses, ya que Mariano Barbacid y dos de las coautoras del trabajo, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, tienen intereses financieros en Vega Oncotargets, que se creó con el objetivo de desarrollar terapias contra este tipo de cáncer, uno de los más agresivos.

    La revista ha publicado la retractación de este artículo, y ha informado de que la política editorial de PNAS para sus contribuciones establece que los miembros de la Academia que tengan intereses contrapuestos, financieros o de otro tipo, que pudiera considerarse que influyen significativamente en su objetividad o que crea una ventaja competitiva “injusta” para cualquier persona u organización vinculada a la investigación, “deben enviar su trabajo como una presentación directa”.

    El equipo de Barbacid en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) publicó en esa revista los resultados de un trabajo de investigación que les permitieron eliminar en ratones el cáncer de páncreas más común, el adenocarcinoma ductal, con una terapia combinada de tres fármacos que evita la aparición de resistencias y que no tiene efectos secundarios importantes.

    La terapia sería la primera en lograr la curación completa en modelos experimentales y para dar a conocer los resultados de su trabajo compareció ante los medios de comunicación Mariano Barbacid en rueda de prensa el pasado mes de enero, junto a las investigadoras principales, responsables de la Fundación CRIS contra el cáncer, y pacientes.

    La Academia de Ciencias de Estados Unidos, de la que Mariano Barbacid es miembro, ha decidido retirar el artículo por no revelar ese “relevante” conflicto de intereses en el momento de su envío.

    EFE

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