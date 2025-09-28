La alcaldesa de Caracas ve necesario ‘saber cómo se usa el arma’ para defender a Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La alcaldesa de Caracas, la chavista Carmen Meléndez, consideró este sábado necesario “saber cómo se usa el arma” para defender a Venezuela, ante las que señaló como “amenazas” de Estados Unidos, en referencia al despliegue militar que este país mantiene en el mar Caribe para, según Washington, combatir el narcotráfico.

“Si pasamos a la lucha armada, tenemos que saber cómo se usa el arma”, dijo la almirante durante un simulacro convocado por el presidente Nicolás Maduro para prepararse ante desastres naturales o un “conflicto armado”, luego del enjambre sísmico que afectó al oeste del país esta semana, y en vista del despliegue naval estadounidense.

Meléndez también señaló que, entretanto, habrá ciudadanos que, para “la defensa de la patria”, estarán “jugando un rol” relacionado con los primeros auxilios y la alimentación, entre otras áreas.

“Nosotros estamos dispuestos a todo por defender a nuestra patria. ¿Qué hemos ganado en todo este casi un mes completo que llevamos de preparación ante estas amenazas y este asedio imperial en el mar Caribe? Que nuestro pueblo se prepare cada día más”, argumentó la también exministra de Interior.

Este viernes, el canciller venezolano, Yván Gil, representó a su país en el estrado de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, y aseguró que Venezuela no es “una amenaza para nación alguna”.

En ese sentido, advirtió que se “inventan vulgares y perversas mentiras” en contra del país sudamericano “para justificar una millonaria amenaza militar”, que tachó de “atroz, extravagante e inmoral”.

El Gobierno chavista ha denunciado el despliegue estadounidense como parte de un plan para forzar un “cambio de régimen” en Venezuela.

Estados Unidos ha interceptado desde agosto cuatro embarcaciones adjudicadas supuestamente al narcotráfico en el Caribe, de las cuales al menos tres, según Washington, procedían de Venezuela.

Maduro, junto con los poderes públicos del país, estudia desde el martes un decreto que declararía el “estado de conmoción exterior en todo el territorio”.

La cadena NBC News informó este viernes, citando dos funcionarios de Estados Unidos anónimos cercanos al asunto, que el Ejército de ese país está preparando ya planes para atacar a narcotraficantes sobre territorio venezolano dentro de unas semanas.