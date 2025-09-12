La banda de motociclistas estadounidenses antiislámica que se encarga de la seguridad en los letales sitios de ayuda en Gaza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una investigación de la BBC ha revelado que la empresa que proporciona seguridad en los puntos de distribución de ayuda humanitaria en Gaza ha contratado para su servicio de seguridad armada a miembros de una banda de motociclistas estadounidenses con antecedentes de hostilidad hacia el islam.

La BBC ha confirmado la identidad de 10 miembros del club de motociclistas Infidels que trabajan en Gaza para UG Solutions (UGS, por sus siglas en inglés), una empresa de seguridad privada que presta servicios en los sitios donde opera la Fundación Humanitaria de Gaza (FHG), en los cuales cientos de civiles que buscaban alimentos han muerto en medio del caos y los tiroteos en los últimos meses.

La BBC ha descubierto que siete miembros de este grupo ocupan cargos de responsabilidad en la controvertida operación de ayuda humanitaria respaldada por Israel y el presidente estadounidense, Donald Trump.

UGS defendió las cualificaciones de sus empleados para hacer estos trabajos, afirmando que no excluye a nadie por “aficiones personales o afiliaciones que no tengan relación con el desempeño laboral”.

Discurso de odio

La Fundación Humanitaria de Gaza declaró tener una “política de tolerancia cero ante cualquier actitud o comportamiento discriminatorio u hostil”.

La organización Infidels MC fue fundada en 2006 por veteranos del ejército estadounidense que participaron en la guerra de Irak, y sus miembros se consideran a sí mismos como cruzados modernos, utilizando la cruz de las cruzadas como símbolo, en referencia a los cristianos medievales que lucharon contra los musulmanes por el control de Jerusalén.

Actualmente, esta organización difunde discurso de odio contra los musulmanes en su página de Facebook y anteriormente organizó una barbacoa de cerdo “en desafío” al mes sagrado del Ramadán.

“Poner al club de motociclistas Infidels a cargo de la distribución de ayuda humanitaria en Gaza es como poner al Ku Klux Klan a cargo de la distribución de ayuda en Sudán. No tiene ningún sentido”, declaró Edward Ahmed Mitchell, subdirector del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), una importante organización de derechos civiles musulmana en Estados Unidos.

“Esto inevitablemente provocará violencia, y eso es precisamente lo que hemos visto en Gaza”, apunta.

El líder de la pandilla, Johnny “Taz” Mulford, es un exsargento del Ejército de Estados Unidos que fue condenado por conspiración para cometer soborno, robo y por hacer declaraciones falsas a las autoridades militares. Actualmente es el coordinador del proyecto de UG Solutions en Gaza.

Contactamos por correo electrónico a Infidels MC para solicitarles un comentario.

En respuesta, Mulford instruyó a otros líderes de la pandilla de motociclistas para que no respondieran, pero al pulsar el botón “Responder a todos”, incluyó a la BBC en la respuesta, revelando así, sin querer, las direcciones de correo electrónico y los nombres de otros miembros de Infidels MC, algunos de los cuales trabajaban en Gaza.

Tras cotejar los nombres con la información pública sobre la dirección de Infidels MC y con testimonios de personas que trabajaron con ellos en UG Solutions, hemos identificado a 10 miembros de Infidels MC que Mulford reclutó para trabajar con él en Gaza.

Además de Mulford, hemos identificado a tres miembros destacados de Infidels MC que también desempeñan cargos importantes en la operación de UGS en Gaza:

Larry “J-Rod” Jarrett, quien ha sido nombrado públicamente como vicepresidente de la banda Infidels MC y está a cargo de la logística;

Bill “Saint” Siebe, tesorero nacional de la banda, quien lidera el equipo de seguridad de uno de los cuatro “puntos de distribución seguros” de GHF;

Richard “A-Tracker” Lofton, uno de los miembros fundadores de la banda y líder de equipo en otro punto de distribución.

Documentos confidenciales, información de fuentes abiertas y testimonios de excontratistas de UGS nos han permitido confirmar la identidad de otros seis miembros de la organización de motociclistas Infidels, contratados para trabajar en Gaza. Tres de ellos son líderes o sublíderes de los equipos de seguridad armada de la empresa.

Jarrett, Siebe y Lofton no respondieron a las solicitudes de comentarios.

UGS declaró a la BBC que realiza exhaustivas investigaciones de antecedentes y que solo contrata a personal debidamente verificado. Sin embargo, informes periodísticos indican que Jarrett fue arrestado hace dos años en Estados Unidos por conducir bajo los efectos del alcohol y que hace aproximadamente una década se formularon cargos contra él por el mismo delito. Se desconoce si en alguno de los casos se dictó sentencia condenatoria.

El fundador y director ejecutivo de UG Solutions, Jameson Govoni, fue arrestado a principios de año en Carolina del Norte por su presunta implicación en un atropello y por darse a la fuga para evadir la detención, según documentos judiciales.

Govoni, quien reside en Estados Unidos y no es miembro de Infidels MC, declinó hacer comentarios.

Reclutando personal para Gaza

Hasta ahora, Mulford era el único contratista de UG Solutions identificado como miembro de Infidels. La investigación de la BBC revela la extendida práctica de la empresa de contratar a miembros de esta pandilla de motociclistas, especialmente para puestos mejor remunerados en los equipos de seguridad armada de UGS.

Las publicaciones en redes sociales muestran que en mayo, tan solo dos semanas antes de viajar a Gaza, Mulford intentó reclutar a veteranos del ejército estadounidense que lo seguían en Facebook, invitando a participar a cualquiera que “todavía pudiera disparar, moverse y comunicarse”.

En total, al menos 40 de las 320 personas contratadas por UG Solutions para trabajar en Gaza provenían de la organización Infidels MC, según estimaciones de un antiguo contratista.

UG Solutions paga a cada contratista US$980 diarios, incluyendo gastos, y US$1.580 diarios a los jefes de equipo en los “puntos de distribución seguros” de GHF, según documentos a los que ha tenido acceso la BBC.

Josh Miller, uno de los líderes del equipo de seguridad en Gaza, publicó una foto de un grupo de contratistas en Gaza con una pancarta que decía: “¡Hagamos a Gaza grande de nuevo!”.

La pancarta muestra el logotipo de la empresa de Miller que vende camisetas y otras prendas de vestir, incluyendo una con el lema “abraza la violencia” y otra que dice: “Surfear todo el día, disparar cohetes toda la noche. Verano en Gaza 2025”.

Su empresa también publicó un vídeo en internet con escenas de violencia armada, incitando a disparar contra los delincuentes, con el siguiente mensaje: “Recuerda. ¡Dispara siempre hasta que ya no representen una amenaza!”.

Miller tiene tatuada la palabra “Cruzado” en los dedos y el número “1095” en los pulgares. Este último número hace referencia al año en que el líder de la Iglesia católica, el papa Urbano II, lanzó la primera cruzada, calificando a los musulmanes de “raza vil”. Miller no respondió a las solicitudes de comentarios.

En una publicación de la página de Facebook de Infidels MC, donde se venden gorras con el número “1095”, se explica que este número representa el inicio de las Cruzadas, “una campaña militar de las fuerzas europeas occidentales para reconquistar Jerusalén y la Tierra Santa del dominio musulmán”.

La expresión “Tierra Santa” hace referencia al área que actualmente abarca Israel y los territorios palestinos.

“Celebrando la masacre de musulmanes”

Johnny Mulford, quien además de liderar la pandilla, figura como representante legal de una empresa de Florida llamada Infidels MC, tiene tatuada la fecha 1095 en el pecho. También tiene una cruz de las cruzadas tatuada en el antebrazo derecho y otra en el brazo izquierdo, junto con la palabra “Infidels”.

“Cuando vemos a los islamófobos de hoy en día celebrando el año 1095, celebrando las cruzadas, están celebrando la masacre indiscriminada de musulmanes, la expulsión de musulmanes y judíos de la ciudad santa de Jerusalén”, declaró Mitchell, de la organización estadounidense de derechos civiles musulmanes CAIR.

Entre las posturas antiislámicas expresadas por la pandilla se encuentra un folleto que anunciaba una barbacoa de cerdo durante el Ramadán, que la BBC encontró en una página web archivada. El folleto decía: “En desafío a la festividad islámica del Ramadán… les invitamos a asistir a la fiesta de motocicletas y barbacoa de cerdo de la sección de Colorado Springs de Infidels MC”.

En el folleto también se mostraba una mujer con un burka, que parecía estar desgarrado desde el cuello hacia abajo, dejando al descubierto su pecho.

La página de Facebook de Infidels MC ha albergado debates claramente islamófobos. En 2020, el club compartió un enlace a un artículo satírico y falso que afirmaba que cuatro políticos demócratas estadounidenses, dos de ellos musulmanes, querían que la Biblia fuera considerada discurso de odio.

El sitio web de Infidels MC solía mostrar el logotipo de la calavera del personaje de cómic Punisher de Marvel, un símbolo del que se han apropiado los grupos supremacistas blancos, con la inscripción “kafir” en caracteres árabes, que significa “incrédulo” o “infiel”.

Desde la apertura de los centros de distribución de ayuda en Gaza a finales de mayo, han sido frecuentes las escenas de caos y peligro en estos lugares. Hasta el 2 de septiembre, 1.135 personas, entre ellas niños, mujeres y hombres, murieron cerca de los centros de distribución de ayuda humanitaria mientras buscaban alimentos, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Según la ONU, la mayoría de las muertes parecen haber sido a manos de las fuerzas de seguridad israelíes. El ejército israelí afirmó que los incidentes en los que civiles resultaron heridos o muertos mientras buscaban ayuda están siendo investigados por las autoridades competentes.

“Respaldamos su reputación”

UGS ha negado las acusaciones de que sus contratistas de seguridad también dispararan contra civiles y que, debido a una gestión incompetente, pusieran en peligro a personas que buscaban alimentos. Sin embargo, la empresa ha admitido que se han efectuado disparos de advertencia para dispersar a la multitud.

En un comunicado, UG Solutions, con sede en Carolina del Norte, declaró que Johnny Mulford es una figura “de confianza y respetada” con más de 30 años de experiencia apoyando a Estados Unidos y a sus aliados a nivel mundial.

“Respaldamos su reputación, trayectoria profesional y su contribución al éxito de misiones complejas”, afirmó la empresa.

“No realizamos evaluaciones que tengan que ver con los pasatiempos o afiliaciones personales que no estén relacionadas con el desempeño laboral o los estándares de seguridad. Cada miembro del equipo se somete a rigurosas verificaciones de antecedentes, y solo se asigna a las operaciones de UG Solutions a personal cualificado y debidamente verificado”, declaró UGS.

La Fundación Humanitaria de Gaza afirmó que para brindar ayuda en Gaza y generar confianza entre la población local, se apoya en personas de diversos orígenes. “El equipo que presta ayuda en los centros de la Fundación es diverso, y ese es precisamente el motivo de su éxito”, añadió la GHF.

