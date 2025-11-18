Panamá, 18 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Nota de PrensaNOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.
    |
    PEDERASTA

    La Cámara Baja de Estados Unidos aprueba forzar la publicación de los documentos de Epstein

    EFE
    La Cámara Baja de Estados Unidos aprueba forzar la publicación de los documentos de Epstein
    El Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, EE.UU.. EFE/EPA/Will Oliver. EFE

    La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes casi por unanimidad la ley para forzar al Departamento de Justicia a que publique los documentos del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein y la envió al Senado, que tendrá que validarla antes de que la firme el presidente, Donald Trump, para ratificarla.

    La iniciativa, aprobada con 427 votos a favor y uno en contra, fue sometida a votación después de que un grupo de 218 legisladores de ambos partidos aprobasen una petición de aprobación para presionar al liderazgo de la Cámara a convocar la sesión.

    La propuesta de ley exige al Departamento de Justicia a que publique “todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados que obren en poder su y que estén relacionados con la investigación y el enjuiciamiento de Jeffrey Epstein”.

    “Esto incluye materiales relacionados con Ghislaine Maxwell, registros de vuelos y viajes, y personas nombradas o mencionadas (incluidos funcionarios gubernamentales) en relación con la investigación y el enjuiciamiento de Jeffrey Epstein”, recoge el documento.

    Como había advertido el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, la propuesta contó con un apoyo prácticamente unánime, pues solo votó en contra Clay Higgins, republicano de Luisiana.

    Aun así, Johnson confió en que el texto de la propuesta fuese enmendado cuando se tramite en el Senado, lo que podría modificar la versión y extender el tiempo que podrá entrar en vigor.

    “Esta legislación que se aprobará hoy es defectuosa y debe ser enmendada. La pregunta es, ¿por qué no la enmendamos aquí antes de aprobarla? Porque los autores no lo permitirán”, declaró el líder de la Cámara antes de la votación.

    La unidad de los republicanos para apoyar la ley, después de meses ignorando las peticiones de los demócratas para hacerlo, responde a un giro de guion de Trump, quien en un inicio era contrario y luego dijo que estaba dispuesto a firmar la ley.

    Algunos de los documentos que se han revelado en los últimos meses relacionados con el pederasta han incrementado la presión sobre el presidente, quien tuvo una relación de amistad con él desde finales de los años 80 hasta principios de los 2000.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bolillo Gómez en Panamá para el cierre de eliminatorias: ‘Me siento bien recibido a pesar que estamos en otro bando’. Leer más
    • Incautan en Paraguay 22 kilos de oro valorados en $3 millones que iban rumbo a Panamá. Leer más
    • Naviferias 2025 del IMA: Jamones y más productos a partir del 2 de diciembre. Leer más
    • La dinastía Kennedy continúa: poder, tragedias y un nuevo rostro en la política. Leer más
    • MEF espera presentar reformas a leyes especiales que impiden recortar gasto en el primer cuatrimestre de 2026. Leer más
    • Estados Unidos revoca la visa al vicealcalde Roberto Ruiz Díaz. Leer más
    • Así operaba el cambio de etiquetas de las maletas para traficar droga desde el Aeropuerto de Tocumen. Leer más