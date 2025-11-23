Panamá, 23 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    La Casa Blanca habría propuesto lanzar panfletos sobre Caracas, según ‘The Washington Post’

    EFE
    El viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió un aviso instando a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. EFE

    La Casa Blanca propuso recientemente un plan para lanzar panfletos desde aviones militares estadounidenses sobre Caracas para presionar aún más al presidente venezolano, Nicolás Maduro, según fuentes cercanas al asunto citadas por el diario The Washington Post.

    La operación, que según las fuentes citadas no había sido aún autorizada el sábado, barajaba lanzar panfletos este domingo, día en el que Maduro cumple 63 años.

    Los folletos a arrojar contendrían información sobre la recompensa de 50 millones de dólares por ayudar a arrestar a Maduro que la Casa Blanca anunció en agosto, cuando duplicó el monto argumentando que el presidente venezolano está integrado en operaciones de “narcoterrorismo”.

    La propuesta supondría un paso adicional en la campaña de presión de Washington para derrocar a Maduro, un objetivo que Donald Trump ya se planteó en su primer mandato (2017-2021) y una prioridad entre varios de sus principales asesores.

    Desde el verano, Washington ha implementado un enorme despliegue militar en el sur del Caribe para presionar a Maduro, y, según la Casa Blanca, combatir el narcotráfico

    Lo anterior ha supuesto la destrucción de una veintena de lanchas al parecer cargadas con drogas y la muerte de 83 de sus ocupantes.

    Trump dijo a mediados de noviembre que había tomado una decisión sobre cómo proceder con Venezuela en lo que se refiere a una posible acción militar, lo que ha disparado aún más la tensión con Caracas.

    El viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió un aviso instando a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante la “situación potencialmente peligrosa” derivada del aumento de la actividad militar en la región.

    Esto llevó a varias aerolíneas europeas y americanas a cancelar sus vuelos al país caribeño.

    EFE

    Agencia de noticias

