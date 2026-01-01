Panamá, 01 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Asuntos exteriores

    La CIA no encontró indicios de un ataque ucraniano a una residencia de Putin, según WSJ

    EFE
    La CIA no encontró indicios de un ataque ucraniano a una residencia de Putin, según WSJ
    Vladimir Putin, presidente de Rusia. AFP

    La CIA no ha hallado indicios de que Kiev atacara recientemente con drones una residencia del presidente ruso Vladimir Putin, según indicaron funcionarios estadounidenses citados este miércoles por el diario The Wall Street Journal, lo que desmentiría las acusaciones vertidas esta semana por Moscú.

    +info

    Ucrania niega haber atacado una residencia de Putin como afirma el gobierno de Moscú

    Las fuentes consultadas por el rotativo aseguran que Ucrania, que ha negado esa acometida en concreto, buscaba golpear un objetivo militar que ya había atacado anteriormente y que está ubicado en Nóvgorod, donde se sitúa la residencia campestre de Putin supuestamente asaltada, aunque no está en las cercanías de la misma.

    La publicación de esta información por parte de The Wall Street Journal se produce el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, compartió en redes sociales un editorial del tabloide The New York Post que acusa a Moscú de inventar el ataque para boicotear el proceso de paz con Kiev en el que ha mediado el propio Trump.

    El artículo es muy crítico con Putin, al que acusa también de fundamentar toda su campaña contra Ucrania en una “mentira”, de “despreciar a Estados Unidos” y de trabajar en contra la agenda de Trump al aliarse con países como Irán, Corea del Norte o la Venezuela de Nicolás Maduro.

    El pasado lunes el propio Trump aseguró que Putin le había contado por teléfono el supuesto ataque sobre su residencia.

    El republicano dijo estar muy enojado por esa presunta acción ucraniana, aunque concedió al mismo tiempo que cabía la posibilidad de que la operación no se hubiera producido tal y como le relató Putin.

    Durante sus dos mandatos Trump ha elogiado repetidamente a Putin y se ha mostrado cercano a las posturas del Kremlin, al tiempo que ha criticado argumentos de Kiev, llegando a decirle públicamente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que no tiene “las cartas para ganar” la guerra y tachándolo de desagradecido para con el apoyo de Washington.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tribunal deja sin efecto acuerdo de pena de Mario Martinelli en el caso granos y declara nula parte de la investigación. Leer más
    • Proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján suma 2,488 firmas. Leer más
    • Jubilados y pensionados: CSS publica el calendario oficial de pagos de enero 2026. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján defiende demolición del monumento chino y asegura que fue una decisión técnica y legal. Leer más
    • Miembro de la Junta Directiva de la CSS es investigado por presunto peculado agravado. Leer más
    • Fallece el abogado Álvaro Alfredo Arias Arias. Leer más
    • ‘Fue una sorpresa para nosotros’, afirma la presidenta del Concejo de Arraiján sobre la demolición del monumento chino. Leer más