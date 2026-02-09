Panamá, 10 de febrero del 2026

    Clima

    La ciudad canadiense de Toronto suma 23 días consecutivos por debajo de 0 grados

    EFE
    La ciudad canadiense de Toronto suma 23 días consecutivos por debajo de 0 grados
    Fotografía que muestra el congelado lago Ontario este lunes, en Toronto (Canadá). EFE/ Julio César Rivas

    La ciudad de Toronto, la más poblada de Canadá, entró este lunes en su vigésimo tercer día consecutivo con temperaturas por debajo de 0 grados centígrados, el periodo más prolongado desde 2015, y que ha dejado una cuarta parte del lago Ontario totalmente congelado.

    Durante el fin de semana, la ciudad experimentó otra ola más de frío extremo, con temperaturas por debajo de -20 grados centígrados, aunque la sensación térmica llegó a aproximarse a -35.

    Este lunes, el Servicio Meteorológico de Canadá advirtió que la sensación térmica mínima volvió a situarse en torno a -30 grados centígrados. Pero también señaló que en los próximos días las temperaturas se aproximarán a cifras más habituales para las fechas y que incluso podrían situarse por encima de los 0 grados.

    La última vez que Toronto sufrió un periodo tan prolongado de bajas temperaturas fue en 2015, cuando los días consecutivos bajo cero fueron 32. El récord de la ciudad, cuya área metropolitana alberga algo más de 6 millones de personas y que es la cuarta urbe de Norteamérica, es de 42 días y se alcanzó en 1879.

    Las condiciones climáticas han hecho que las aguas del lago Ontario, el más pequeño de los cinco Grandes Lagos de Norteamérica y que está frente a Toronto, estén totalmente congeladas lo que permite a algunas personas patinar sobre la superficie helada del lago.

    Las aguas del lago Erie, el segundo más pequeño y con un área de 25.700 kilómetros cuadrados, están prácticamente congeladas también.

    La última vez que el Erie, el menos profundo de los Grandes Lagos, se congeló totalmente fue en 1996, aunque en 2014 la cubierta de hielo se extendió por el 95 % de su superficie.

    Según los últimos datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos, el hielo cubre el 94.41 % del lago Erie, el 66.64 % del lago Huron, el 50 % del lago Superior, el 33.7 % del lago Michigan y el 26.1 % del lago Ontario.

    EFE

    Agencia de noticias

