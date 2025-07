La conmovedora historia del nieto 140 robado durante la dictadura argentina y que acaba de ser encontrado 48 años después

Un hombre que fue separado a la fuerza de su madre cuando era un recién nacido durante la dictadura militar argentina y que fue criado por desconocidos fue encontrado después de 48 años gracias a una prueba de ADN.

Adriana Metz, su hermana que llevaba décadas buscándolo, relató en una rueda de prensa este lunes que pudo hablar con él por primera vez por teléfono la semana pasada.

Metz logró encontrarlo con la ayuda de Abuelas de Plaza de Mayo, un grupo de mujeres que lleva décadas tratando de reunir con sus familias a los aproximadamente 500 bebés que fueron secuestrados por la junta militar durante la dictadura.

El hermano de Metz, cuya identidad no se ha revelado públicamente para proteger su privacidad, es el nieto desaparecido número 140 que encuentra el grupo.

En una rueda de prensa, la fundadora y presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, leyó un comunicado mientras el público aplaudía y vitoreaba.

“Hoy damos la bienvenida al hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz”, dijo la mujer de 94 años, sentada junto a una radiante Adriana Metz.

El hallazgo del hombre se dio con el trabajo conjunto con dos entidades públicas, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y el Banco Nacional de Datos Genéticos, que según uno de los voceros en el evento trabajan “en condiciones precarias y con enormes dificultades”.

Aunque el hombre encontrado no estaba presente, el colectivo Abuelas de Plaza de Mayo dio detalles sobre cómo había sido separado de su familia.

Desaparecidos

Los padres del nieto 140 eran activistas políticos en Bahía Blanca, una ciudad de la provincia de Buenos Aires.

Su padre, Raúl Metz, era uno de diez hermanos. Siguió los pasos de su padre y trabajó en los ferrocarriles, al tiempo que era miembro activo del Partido Comunista.

Su madre, Graciela Romero, estudió economía y se unió a un grupo guerrillero marxista, el PRT-ERP, junto con Metz poco antes de que se casaran.

La pareja tuvo una hija, Adriana, y Graciela estaba embarazada de cinco meses de su segundo hijo cuando ambos fueron detenidos en su casa en diciembre de 1976.

Poco después de tomar el poder en un golpe militar en marzo de 1976, la junta buscó erradicar cualquier oposición a su régimen deteniendo a los críticos.

Decenas de miles de personas fueron secuestradas en redadas y recluidas en centros de detención clandestinos. Muchas de ellas fueron torturadas.

Los grupos de derechos humanos estiman que entre 1976 y el fin del régimen militar en 1983, unas 30.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas, una cifra que disputa el presidente Javier Milei.

Sobrevivientes que fueron testigos de los hechos contaron a las Abuelas de Plaza de Mayo que Graciela Romero dio a luz a un niño el 17 de abril de 1977 mientras estaba presa en un centro de detención clandestino conocido como “La Escuelita”.

Según otras personas que estuvieron detenidas, tanto Romero como Metz fueron torturados física y psicológicamente durante su cautiverio, antes de ser desaparecidos.

Su hija Adriana, de un año de edad, fue entonces acogida por vecinos, que luego la entregaron a sus abuelos paternos.

La búsqueda

La familia de Adriana, tanto por parte materna como paterna, llevaba décadas buscando al hermano.

Raúl y Graciela figuran como desaparecidos y se teme que se encuentren entre los numerosos activistas de izquierda que fueron asesinados por el régimen militar.

Adriana relató en la rueda de prensa que supo de la existencia de su hermano desde niña y nunca dejó de buscarlo.

De Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, confirmó que fue una notificación anónima la que finalmente llevó al grupo a encontrar al “nieto 140”.

En colaboración con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), un organismo oficial creado para encontrar a los niños secuestrados por la junta militar, se pusieron en contacto con el hombre en abril y le ofrecieron hacerse una prueba de ADN.

Él aceptó hacerse la prueba y el viernes pasado la Conadi le informó que efectivamente era el bebé que le habían arrebatado a Graciela Romero en 1977.

Adriana Metz relató que durante la conversación telefónica que mantuvieron la semana pasada, él le contó que se había criado como hijo único y que no tenía familia.

“Le dije: “Ey, acá estoy yo””, contó en la rueda de prensa.

Tras conseguir su teléfono, lo agregó en su celular con su nombre (que no se conoce públicamente) y con los apellidos Metz Romero.

“De acá en más, es todo ganado para la familia Metz Romero, pero también para la sociedad, porque cada nieto que recupera su identidad nos ilumina un poco más”, añadió la hermana.

Adriana señaló también que estaba ansiosa por conocer en persona a su hermano, que vive a 400 km de distancia, para abrazarlo.

Estela de Carlotto, quien encontró a su propio nieto desaparecido en 2014, dijo que el hecho de que las Abuelas de Plaza de Mayo hubieran logrado localizar a uno de los desaparecidos después de 48 años demostraba lo crucial que era su trabajo, incluso después de tantas décadas.

“Los nietos y nietas que faltan están entre nosotros. Viven en nuestros barrios, trabajan y comparten actividades, transitan nuestras calles, están cerca, necesitan ser acompañados para animarse a conocer su verdadero origen”, afirmó otro vocero del colectivo.

Durante años, Adriana Metz contó la historia de su familia y la búsqueda de su hermano en un blog personal titulado Poncho de Lana.

Allí, en 2016, le escribió una sentida carta a su hermano antes de su cumpleaños número 40:

“De Bahía Blanca salimos. Tal vez no lo sabés, pero los dos nacimos ahí. Capaz que no sabés tampoco que el 17 de abril es tu cumpleaños, que Graciela y Raúl fueron nuestros padres, que mamá fue muy buena alumna y que a papá le gustaban los animales. Que soy petisa porque salí a los Romero más que los Metz y que a vos no te conozco pero tengo muchas ganas de hacerlo. Que te busco porque se apropiaron de vos cuando naciste. Que mamá, papá y los abuelos ya no están pero que entre todos podemos contarte un poquito de ellos. Todo lo que tengo para decirte, todo lo que quiero que me cuentes. Todo tiene que esperar hasta encontrarnos. Vos con tu verdadera identidad, yo con mi hermano.”

Ahora, ese anhelado encuentro será una realidad.

