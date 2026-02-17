Panamá, 17 de febrero del 2026

    La costa oeste de Groenlandia registró en enero las temperaturas más cálidas de su historia

    Agence France-Presse (AFP)
    Un hombre posa frente a un gran bloque de hielo en la costa de Nuuk, la capital de Groenlandia, el 4 de febrero de 2026 en la costa oeste de la isla danesa. AFP

    La capital de Groenlandia, Nuuk, registró este año el mes de enero más cálido de su historia y superó un récord de más de un siglo, informó este lunes el Instituto Meteorológico de Dinamarca.

    Mientras Europa y América del Norte sufrían una ola de frío en enero, Nuuk registró una temperatura media mensual de 0.1°C, nada menos que 7.8°C por encima del promedio para el mes de enero de las últimas tres décadas.

    Este registro está 1.4 grados por encima del récord anterior de Nuuk, que databa de 1917, hace 109 años.

    En el día más cálido de enero en Nuuk, los termómetros subieron hasta los 11.3°C.

    Desde el extremo sur de Groenlandia hasta la costa oeste, en una distancia de más de 2,000 kilómetros, la temperatura en enero estableció récords, indicó el instituto de meteorología.

    En Ilulissat, en la bahía de Disko, el promedio de enero fue de -1.6°C, 1.3 grados más que el récord anterior de 1929 y 11 grados más cálido que lo normal para enero, señaló el instituto.

    Ocasionalmente, el aire más cálido barre Groenlandia y trae temperaturas más suaves durante uno o dos días, pero un récord de calor tan prolongado en un área tan extensa es “una clara indicación de que algo está cambiando”, dijo el investigador climático Martin Olesen.

    “Sabemos y podemos ver claramente que el calentamiento global está en pleno curso, lo que, como era de esperar, conduce a más récords en el extremo cálido de la escala de temperaturas y gradualmente a menos récords en el extremo frío”, señaló.

    La región ártica está en primera línea del calentamiento global: se calienta cuatro veces más rápido que el resto del planeta desde 1979, según un estudio de 2022 publicado en la revista científica Nature.

