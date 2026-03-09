La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines vuelve a centrar la atención en China 12 años después

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

China recuerda el duodécimo aniversario de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, un suceso que sigue generando atención pública y debate en el gigante asiático, donde viajaban la mayoría de los pasajeros del avión desaparecido en 2014 con 239 personas a bordo.

Las autoridades malasias reiteraron este domingo su compromiso de continuar informando a las familias de las víctimas mientras prosigue una nueva operación de búsqueda iniciada en diciembre por la empresa de exploración submarina Ocean Infinity, basada en un contrato por el cual la compañía solo cobra si logra localizar los restos.

Sin embargo, las pesquisas “no han arrojado ningún resultado que confirme la ubicación de los restos de la aeronave”.

Según autoridades malasias citadas por medios chinos, la fase más reciente de búsqueda en el fondo marino del sur del Índico concluyó el 23 de enero tras 28 días de operaciones repartidas en dos etapas y después de inspeccionar unos 7.571 kilómetros cuadrados del lecho marino.

Sigue la atención en China

El caso continúa teniendo amplia repercusión en China, donde las familias de las víctimas han mantenido durante años la presión para que se prolonguen las investigaciones y las operaciones de búsqueda.

El interés público se refleja también en las redes sociales chinas: la etiqueta (‘hashtag’) con respecto al avance de las labores de búsqueda acumuló en las últimas 24 horas cerca de 38,6 millones de lecturas en la plataforma Weibo, con más de mil discusiones registradas y más de 29.000 interacciones.

Una parte significativa de los usuarios comparte teorías de conspiración o especulaciones geopolíticas sobre las posibles causas de la desaparición del avión, mientras otros expresan escepticismo sobre la utilidad de los anuncios periódicos sobre la búsqueda.

Al mismo tiempo, numerosos mensajes reflejan empatía hacia las familias de los pasajeros y el deseo de que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido: “que la verdad salga a la luz pronto” figura como uno de los comentarios más repetidos.

El Boeing 777 desapareció el 8 de marzo de ese año unos 40 minutos después de despegar de Kuala Lumpur con destino a Pekín.

A bordo viajaban 153 ciudadanos chinos, además de pasajeros de otras nacionalidades. Según la investigación oficial, el aparato dejó de transmitir señales tras desviarse de su ruta y habría continuado volando durante varias horas antes de caer presumiblemente en el océano Índico al quedarse sin combustible.

Doce años después, el paradero del avión sigue sin esclarecerse, pese a varias operaciones internacionales de búsqueda que han abarcado decenas de miles de kilómetros cuadrados en el sur del Índico.